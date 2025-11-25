В Крупках на заводе «Амкодор-Можа» реализуют инвестпроект по увеличению производственных площадей

Повышение качества продукции, уровня технологичности и эффективности производства. А вместе с этим и увеличение заказов. БЕЛАЗ модернизировал цех сборки, испытаний автомобилей и тягачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его мощности позволят увеличить на треть выпуск карьерных самосвалов грузоподъемностью от 110 до 240 тонн. А в Крупках на заводе «Можа» реализуют инвестпроект по расширению производственных площадей, увеличатся и мощности по выпуску зерносушильных комплексов. Техника востребована не только в Беларуси, но и других странах.

Андрей Ладовский, директор ООО «Амкодор-Можа»:

Наши комплексы позволяют аграриям очистить зерно, просушить, а также заложить его на длительное хранение. Плюс к этому наше оборудование позволяет еще подготовить и семенной материал.

На данный момент мы реализуем инвестпроект, в ходе которого у нас появится 10 000 производственных площадей дополнительно, а также еще дополнительно складские помещения, что позволит нам существенно нарастить объемы выпускаемой продукции. Это уже современные зерноочистительные сушильные комплексы производительностью 300 тонн и выше.

Из последних новинок, что выпустило наше предприятие, – это конвейерная зерносушилка, которая прошла испытания и благополучно работает на территории Республики Беларусь, а также в Казахстане.

Новинки холдинга можно увидеть и на крупнейших экспозициях. «Амкодор» – постоянный участник выставок.