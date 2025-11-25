2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»
Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Техника переоборудована на 100 % и выпущена на линию – о готовности к зиме рассказали в «Горемавтодоре»
Екатерина Забенько, ведущая:
То, что касается транспорта – у вас огромное хозяйство. Какое количество единиц общественного транспорта городского нужно чекнуть перед сезоном для того, чтобы смело выпускать его в холода и зимние условия?
Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Город обслуживает 2 тысячи единиц транспорта – пассажирской техники. Есть регламент на работу, план мероприятия. До 1 ноября вся эта программа выполнена. Готовы работать в зимние условия.
Екатерина Забенько:
То есть абсолютно весь транспорт проверенный и готов?
Олег Дзюбенко:
Совершенно верно.
Екатерина Забенько:
Нужна какая-то специальная подготовка или, в принципе, главное, чтобы была техническая исправность, и все будет работать очень хорошо?
Олег Дзюбенко:
На зимний период специальная подготовка заключается в том, чтобы проверить и при необходимости устранить неисправности по отопительному оборудованию, то, которое не работает в летний период. Включить какие-то контура отопления в двигателях внутреннего сгорания в автобусах. Потому что на летний период они вручную перекрываются, чтобы в печках летом не двигался горячий антифриз. Проверка всех вентиляторов обдува, проверка уплотнения щелей, уплотнения дверей.
Екатерина Забенько:
Это огромный комплекс работы для того, чтобы техника исправно работала зимой.
Олег Дзюбенко:
Конечно, мы его начинаем с августа месяца и заканчиваем к 1 ноября.
Подробности в видео.