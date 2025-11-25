Прямой эфир

2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»

25 ноября 2025 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Техника переоборудована на 100 % и выпущена на линию – о готовности к зиме рассказали в «Горемавтодоре»

Екатерина Забенько, ведущая:
То, что касается транспорта – у вас огромное хозяйство. Какое количество единиц общественного транспорта городского нужно чекнуть перед сезоном для того, чтобы смело выпускать его в холода и зимние условия?

2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»-2

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Город обслуживает 2 тысячи единиц транспорта – пассажирской техники. Есть регламент на работу, план мероприятия. До 1 ноября вся эта программа выполнена. Готовы работать в зимние условия.

Екатерина Забенько:
То есть абсолютно весь транспорт проверенный и готов?

Олег Дзюбенко:
Совершенно верно.

Екатерина Забенько:
Нужна какая-то специальная подготовка или, в принципе, главное, чтобы была техническая исправность, и все будет работать очень хорошо?

2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»-4

Олег Дзюбенко:
На зимний период специальная подготовка заключается в том, чтобы проверить и при необходимости устранить неисправности по отопительному оборудованию, то, которое не работает в летний период. Включить какие-то контура отопления в двигателях внутреннего сгорания в автобусах. Потому что на летний период они вручную перекрываются, чтобы в печках летом не двигался горячий антифриз. Проверка всех вентиляторов обдува, проверка уплотнения щелей, уплотнения дверей.

Екатерина Забенько:
Это огромный комплекс работы для того, чтобы техника исправно работала зимой.

Олег Дзюбенко:
Конечно, мы его начинаем с августа месяца и заканчиваем к 1 ноября.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Олег Дзюбенко # Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
В Столинском районе проходит форум сельской молодёжи
25 ноября 2025 14:21

В Столинском районе проходит форум сельской молодёжи

Компенсация за аренду жилья и выплаты после армии. Узнали, чем помогают молодёжи на ММЗ им. С.И. Вавилова
25 ноября 2025 14:20

Компенсация за аренду жилья и выплаты после армии. Узнали, чем помогают молодёжи на ММЗ им. С.И. Вавилова

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки
25 ноября 2025 14:03

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки