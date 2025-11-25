2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»

Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Техника переоборудована на 100 % и выпущена на линию – о готовности к зиме рассказали в «Горемавтодоре»

Екатерина Забенько, ведущая:

То, что касается транспорта – у вас огромное хозяйство. Какое количество единиц общественного транспорта городского нужно чекнуть перед сезоном для того, чтобы смело выпускать его в холода и зимние условия?