«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вне всяких сомнений: каждый, кто сегодня удостоился высокой награды из рук Президента, внес свой вклад в сохранение этого единства и развитие страны.

Главная задача людей искусства – объединять своим творчеством, как это делает, например, Владимир Слободчиков, с сегодняшнего дня народный художник Беларуси.