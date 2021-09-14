«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вне всяких сомнений: каждый, кто сегодня удостоился высокой награды из рук Президента, внес свой вклад в сохранение этого единства и развитие страны.
Главная задача людей искусства – объединять своим творчеством, как это делает, например, Владимир Слободчиков, с сегодняшнего дня народный художник Беларуси.
Владимир Слободчиков, народный художник Беларуси:
Я просто не ожидал. Я парень из деревни далекой и буду здесь, в Минске, и буду тоже делать большие работы, как мои делали педагоги Азгур, Бембель. Эти работы видны и стоят по всей Беларуси. Я готов работать дальше.