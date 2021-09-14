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«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

14 сентября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси-1

И вне всяких сомнений: каждый, кто сегодня удостоился высокой награды из рук Президента, внес свой вклад в сохранение этого единства и развитие страны.

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси-4

Главная задача людей искусства – объединять своим творчеством, как это делает, например, Владимир Слободчиков, с сегодняшнего дня народный художник Беларуси.

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси-7

Владимир Слободчиков, народный художник Беларуси:
Я просто не ожидал. Я парень из деревни далекой и буду здесь, в Минске, и буду тоже делать большие работы, как мои делали педагоги Азгур, Бембель. Эти работы видны и стоят по всей Беларуси. Я готов работать дальше.

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси-10

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Владимир Слободчиков # Алена Сырова # Андрей Бембель # Заир Азгур # Фотофакт

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