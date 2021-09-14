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Первый проректор БГТУ: «Надо работать и двигать страну вперёд в плане экономики»

14 сентября 2021 19:20
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Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый проректор БГТУ: «Надо работать и двигать страну вперёд в плане экономики»-1

Медики и учителя всегда стоят рядом. Профессии, важность которых переоценить сложно. Впрочем, как и ответственность, которая лежит на их плечах, ведь именно эти люди воспитывают и наполняют своим опытом и знаниями новые поколения белорусов. Глава государства 14 сентября вручил награды заслуженным педагогам.

Первый проректор БГТУ: «Надо работать и двигать страну вперёд в плане экономики»-4

Александр Цыганов, первый проректор Белорусского государственного технологического университета:
Если ты идешь в науку, конечно, надо думать об определенном уровне благосостояния, но надеяться, что ты станешь мультимиллионером и так далее – бывают и такие случаи, я знаю такие случаи, но их очень немного. Поэтому надо ориентироваться на то, что есть определенный уровень благосостояния, то, что может позволить себе Республика Беларусь, она позволяет. Надо работать и двигать страну вперед в плане экономики. Но экономика и наука – это те вещи, плюс еще образование, которые очень взаимосвязаны. Будет развиваться одно, будет развиваться и другое.

Первый проректор БГТУ: «Надо работать и двигать страну вперёд в плане экономики»-7

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Александр Цыганов # Алена Сырова # Фотофакт

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