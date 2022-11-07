Лукашенко: латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, идейным вдохновителем которого стал Президент. В праздничный день журналисты подхватили челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. На площадках как журналисты национальных СМИ, так и региональных, блогеры, представители ведомственных редакций. Поддержать участников турнира приехал лично глава государства. Президент дал мастер-класс журналистам. Каждый получил заряд положительных эмоций, а победители еще и ценные призы. Командный дух, хорошее настроение, свежий воздух – в общем, время, проведенное с пользой для души и тела. Подробнее в материале Евгения Пустового.

День выходной, но сразу столько журналистов даже в будни не собирается. Вместо избитого штампа «яблоку негде упасть» – топор негде поставить. Те, кто рубит правду, собрались поколоть дрова.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президент Беларуси:

С праздником! Наталья Эйсмонт, кстати, в день своего 8-летия в должности зачитала приветствие от Президента. 7 ноября – день подарков. Уникальный объект для все страны под патронажем главы государства открыт накануне – БНБК. Мы в мировом клубе биотехнологических компетенций. А сегодняшний подарок от Первого – первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди редакций.

Первенство и тимбер-шоу. Эстафета для 22 команд, представляющих центральные и региональные СМИ, и выступления профессиональных лесорубов. Но в овации и восторг зрителей привел мастер-класс от Первого. Поддержать правдорубов Александр Лукашенко приехал лично! Более 100 участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Ну какой еще президент в мире раздает бесплатные мастер-классы? Вот даже и именитых хоккеистов учит ставить колун. «Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко.

Важна не только сила удара, но и техника исполнения. Когда наш Президент рубит дрова, щепки не летят. Справедливый и вдумчивый подход во всем. В рубке тоже. Поэтому и Умка держалась рядом. Привыкла: ей не прилетит. Хотя многие соседи уже мечтают об этих самых дровах. Похолодание отношений с Минском и Москвой чреваты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поставишь и будешь европейцам рубить дрова. Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им дров. Латыши там уже скамейки начали рубить на дрова. Это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги, пожалуйста, к нам бригады, мы им выделим место, пускай вырубают этот сушняк и рубят на дрова. Латышей, литовцев и поляков к нам, пусть рубят на дрова сами.

– Это услышит весь мир. Мы передадим.

– Это бизнес, для них будет хороший бизнес.

Автоматическая железная установка по колке дров – с президентского подворья – белорусского производства. С праздничной щедростью Александр Лукашенко подарил ее лесникам. Самому-то ни к чему. И с колунами справляется. Кстати, Европа действительно наломала дров. А Президент со своим другом детства нарубил их им. «Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами.

Эти кадры облетели весь мир. На саммите ШОС организации, объединяющей полмира, прям это видео восхищенно обсуждали журналисты из разных стран мира. Мол, молодец белорусский Батька. А Первого там так и называют. Поэтому журналисты пула не могли сдержаться, чтобы не присоединиться к президентскому челленджу.