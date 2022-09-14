«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами

Новости Беларуси. Интеграция в ШОС и ряд двухсторонних встреч. В предстоящие два дня Президент Беларуси посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интеграция в ШОС и ряд двухсторонних встреч. В предстоящие два дня Президент Беларуси посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой:
Статус саммита подчеркивают и беспрецедентные меры безопасности. На фоне мечетей – патрули женской полиции. Самарканд патрулируют даже с воздуха – вертолетами. Одно лишь нельзя скорректировать – жару. Но это лучше холода, который грозит Европе. Наш Президент перед важной встречей устроил физическую разминку – колку дров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошие. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям, может, и они нам когда-то помогут.
– Вы думаете обо всех: и о Европе, и о всей планете.
– Ну а как? Мы же центр Европы, хвастаемся этим.
– Будем работать.
– Хорошие дровишки.
– Елка, она такая тягучая.
– Слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное – чтобы тепло было.
– Жар она дает.
– Просто надо подумать, Семенович, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли.
– Это же наши соседи.
– Может, одумаются.
Евгений Пустовой:
С посылами Первого перекликаются и принципы ШОС – взаимоподдержка.