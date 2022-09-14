«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами

Новости Беларуси. Интеграция в ШОС и ряд двухсторонних встреч. В предстоящие два дня Президент Беларуси посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой:

Статус саммита подчеркивают и беспрецедентные меры безопасности. На фоне мечетей – патрули женской полиции. Самарканд патрулируют даже с воздуха – вертолетами. Одно лишь нельзя скорректировать – жару. Но это лучше холода, который грозит Европе. Наш Президент перед важной встречей устроил физическую разминку – колку дров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошие. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям, может, и они нам когда-то помогут.

– Вы думаете обо всех: и о Европе, и о всей планете.

– Ну а как? Мы же центр Европы, хвастаемся этим.

– Будем работать.

– Хорошие дровишки.

– Елка, она такая тягучая.

– Слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное – чтобы тепло было.

– Жар она дает.