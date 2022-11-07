Участница СТВ на чемпионате по колке дров: очень волнительно – на площадке Президент. Впечатления незабываемые

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С топором и пилами в руках сегодня можно было увидеть именитых журналистов. И не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола.

Юлия Артюх, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Впечатления незабываемые. Конечно, очень волнительно, потому что на площадке присутствует Президент. Это очень ответственно. Хотелось показать самый лучший результат. Я думаю, что нам это удается. Мы молодцы!

Победителей в итоге ожидали ценные призы, в том числе от Президента. Лидеры, конечно, определились, но огорченных точно не осталось. Каждый получил заряд положительных эмоций. Командный дух, хорошее настроение, свежий воздух – в общем, время, проведенное с пользой для души и тела.