Перцов на чемпионате по колке дров: это активность, которая сплачивает журналистов из разных СМИ
Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс.
Состязания продолжаются и сейчас. Подробности у Александры Качан.
Александра Качан, корреспондент:
К первому чемпионату по колке дров проявили небывалый интерес. Участники регистрировались вплоть до последних часов. Всего участие принимают более 20 команд, и это не только журналисты национальных средств массовой информации, но и региональных, а также команда Министерства внутренних дел.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это еще объединяет всех нас. Как, знаете, такая активность в нерабочее время, которая сплачивает журналистов из совершенно разных изданий: электронные СМИ, газеты, журналы, СМИ различных областей. Все приехали сюда, на природу, чтобы позаниматься этим активным, полезным и актуальным делом и чтобы сдружиться, пообщаться и уехать отсюда, с этого мероприятия, с новой энергией и с новой верой в свои силы.
В программе чемпионата – город мастеров, десятки развлечений для болельщиков и тимбер-шоу – подарок от Министерства лесного хозяйства.