Перцов на чемпионате по колке дров: это активность, которая сплачивает журналистов из разных СМИ

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс. Состязания продолжаются и сейчас. Подробности у Александры Качан.

Александра Качан, корреспондент:

К первому чемпионату по колке дров проявили небывалый интерес. Участники регистрировались вплоть до последних часов. Всего участие принимают более 20 команд, и это не только журналисты национальных средств массовой информации, но и региональных, а также команда Министерства внутренних дел.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это еще объединяет всех нас. Как, знаете, такая активность в нерабочее время, которая сплачивает журналистов из совершенно разных изданий: электронные СМИ, газеты, журналы, СМИ различных областей. Все приехали сюда, на природу, чтобы позаниматься этим активным, полезным и актуальным делом и чтобы сдружиться, пообщаться и уехать отсюда, с этого мероприятия, с новой энергией и с новой верой в свои силы.