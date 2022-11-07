Гордимся гектарами леса, а простым белорусам протопить дом нечем. Где дрова? Спросили у лесничего

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Прекрасно, что дерево и деревообрабатывающая промышленность – это совершенно не дрова, хотя и дрова в том числе. Это экономика и, наверное, экономика глобальная. Экономика, которую мы развиваем уже не один десяток лет, и говорим о том, что наша лесная страна... Мы не только Синеокая, мы еще и страна леса.