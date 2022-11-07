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Гордимся гектарами леса, а простым белорусам протопить дом нечем. Где дрова? Спросили у лесничего

07 ноября 2022 16:10
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Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Гордимся гектарами леса, а простым белорусам протопить дом нечем. Где дрова? Спросили у лесничего-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Прекрасно, что дерево и деревообрабатывающая промышленность – это совершенно не дрова, хотя и дрова в том числе. Это экономика и, наверное, экономика глобальная. Экономика, которую мы развиваем уже не один десяток лет, и говорим о том, что наша лесная страна... Мы не только Синеокая, мы еще и страна леса.

Гордимся гектарами леса, а простым белорусам протопить дом нечем. Где дрова? Спросили у лесничего-4

Видео из полесья в 1960-х годах. Вот так красиво засадили березками еловые гектары, словом «Ленин». 7 ноября и лес подружились.

Алена Сырова, СТВ:
Все глобальное начинается с бытового. Мы в последние несколько лет слышим истории о том, что мы гордимся нашими гектарами леса, а простым белорусам и протопить дом нечем – дров не хватает. Сергей Иванович, где дрова?

Гордимся гектарами леса, а простым белорусам протопить дом нечем. Где дрова? Спросили у лесничего-7

Сергей Миколаевский, главный лесничий, первый заместитель директора Копыльского опытного лесхоза:
На самом деле вопрос с дровами решается. Сегодня все заявки, которые поступают, закрываются в короткие сроки. Немножко эту процедуру упорядочили. Раньше человек просто позвонит по телефону, запишется и считает, что ему должны привезти дрова. На самом деле сегодня человек должен обратиться в лесничество по месту жительства, где ему удобнее, там заключает договор, оплачивает. И после оплаты в течение 10 дней ему доставляют дрова домой.

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# Отопительный сезон # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Сергей Миколаевский # Фотофакт

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