Охраняют лесфонд и занимаются выращиванием деревьев. Разбираемся, что такое лесничество

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я рассуждаю с точки зрения городского жителя. Что для меня лесничество? У меня нет ни камина, ни печки. Дрова для меня – это исключительно из мультиков и новостей, не больше. Мне лесничество запрещает ходить в лес и разрешает ходить в лес. Мне можно туда приехать, костер сделать. Возможно, когда я захочу построить дом, я обращусь в лесничество, чтобы купить себе доску. Хотя, с другой стороны, вы должны лес охранять, возобновлять, а доска – это уже ваша функция экономическая, но она не основная. Ведь так?