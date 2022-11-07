Охраняют лесфонд и занимаются выращиванием деревьев. Разбираемся, что такое лесничество

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я рассуждаю с точки зрения городского жителя. Что для меня лесничество? У меня нет ни камина, ни печки. Дрова для меня – это исключительно из мультиков и новостей, не больше. Мне лесничество запрещает ходить в лес и разрешает ходить в лес. Мне можно туда приехать, костер сделать. Возможно, когда я захочу построить дом, я обращусь в лесничество, чтобы купить себе доску. Хотя, с другой стороны, вы должны лес охранять, возобновлять, а доска – это уже ваша функция экономическая, но она не основная. Ведь так?
Сергей Миколаевский, главный лесничий, первый заместитель директора Копыльского опытного лесхоза:
Да.
Кирилл Казаков:
Как понять, что такое лесничество?
Сергей Миколаевский:
Лесничество – это структурное подразделение лесхоза, которое занимается охраной лесфонда, выращиванием будущих лесов. Также в лесничестве происходят заготовки как деловой древесины, так и дровяной. А же пиломатериалы можно приобрести либо в цеху деревообработки, что тоже является нашим отдельным структурным подразделением.
Кирилл Казаков:
Насколько я знаю, у вас два магазина в Минске. Наверное, не зря открыли. Для чего?
Сергей Миколаевский:
В Минске пока один.
Кирилл Казаков:
Вы говорили, что и второй будет.
Сергей Миколаевский:
Да. Один открыли в Дзержинске и буквально недавно открыли в Минске, на Логойском тракте, 52, где тоже реализуем пиломатериалы, строганые изделия – это вагонка, блок-хаус, доска пола. Также сделан отдельно уголок продукции из нашего питомника, декоративные растения.
Кирилл Казаков:
То есть можно и елки купить, и заодно себе беседку собрать?
Сергей Миколаевский:
Да. Украсить свой приусадебный участок.
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