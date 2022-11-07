Команда СТВ получила приз зрительских симпатий на чемпионате по колке дров!

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
7 ноября. Всех людей, которые к этому празднику неравнодушны, поздравляю с 105-летием Октябрьской революции. Повод достаточно серьезный. С другой стороны, сегодня новая традиция, которая появилась благодаря нашему Президенту.
Алена Сырова, СТВ:
Небольшая предыстория. Буквально месяц назад глава государства встречался с журналистами в Хатыни. И тогда же родилась идея о том, чтобы здорово и полезно провести время. В поддержку президентского флешмоба, который он запустил, продемонстрировав колку дров, желание и возможность в случае чего подставить плечо нашим европейским коллегам. Сегодня провели чемпионат среди представителей СМИ. Дрова накололи.
Кирилл Казаков:
Дрова накололи. Президент и сказал, что белорусы должны уметь это делать – наслаждаться природой и заготовить дрова. Мужчине, наверное, это правильнее сделать. Команда «Минской правды» заняла первое место. Команда СТВ заняла приз зрительских симпатий.
Алена Сырова:
Команда нашего телеканала получила приз зрительских симпатий и с пустыми руками не уехала. Наш приз – это привет из Витебской области. Каравай.
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