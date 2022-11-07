Команда СТВ получила приз зрительских симпатий на чемпионате по колке дров!

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу» .

Кирилл Казаков, СТВ:

7 ноября. Всех людей, которые к этому празднику неравнодушны, поздравляю с 105-летием Октябрьской революции. Повод достаточно серьезный. С другой стороны, сегодня новая традиция, которая появилась благодаря нашему Президенту.

Алена Сырова, СТВ:

Небольшая предыстория. Буквально месяц назад глава государства встречался с журналистами в Хатыни. И тогда же родилась идея о том, чтобы здорово и полезно провести время. В поддержку президентского флешмоба, который он запустил, продемонстрировав колку дров, желание и возможность в случае чего подставить плечо нашим европейским коллегам. Сегодня провели чемпионат среди представителей СМИ. Дрова накололи.