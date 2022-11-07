Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 команд, более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Александр Лукашенко дал мастер-класс.

Александра Качан, корреспондент: У участников плотный график. Это соревнования как в индивидуальном зачете, так и в командном. В руках у них будут не только топоры, но и пилы.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас сегодня команда сплоченная, наших авторов рубрик, которые рубят не только топором, но еще и пером в эфире. Да, и это наш политический ответ нашим недоброжелателям. Пускай приезжают в Республику Беларусь и забирают наши дрова. В принципе, можно в целях гуманитарной помощи. У них там сложно с этим, но мы им в этом поможем.