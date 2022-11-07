«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его идейным вдохновителем стал Президент. В праздничный день журналисты поддержали челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом.

Поддержать участников турнира Александр Лукашенко приехал лично. Более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Президент дал мастер-класс журналистам.