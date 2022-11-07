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«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко

07 ноября 2022 13:57
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зародилась еще одна традиция. Сегодня прошел первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди сотрудников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его идейным вдохновителем стал Президент. В праздничный день журналисты поддержали челлендж от главы государства, взяв в руки топоры и пилы, чтобы доказать, что умеют работать не только словом.

Поддержать участников турнира Александр Лукашенко приехал лично. Более сотни участников – далеко не все дровосеки со стажем. Потому совет от главы государства более чем кстати. Президент дал мастер-класс журналистам.

«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто не умеет рубить – прошу!
Естественно, глава государства сразу приглашает к себе в команду всех желающих.
Кто не умеет рубить. Бери! «Динамо» выиграло?
Да. С трудом.
Вот держи. В направлении трещины.

«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко:
А это без кувалд. Ближнюю, дальнюю.
То есть здесь есть какая-то специальная технология.

«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко-7

Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов «колкой» борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках как журналисты национальных СМИ, так и региональных, блогеры, представители ведомственных редакций.

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Басков # Фотофакт

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