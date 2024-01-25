Лукашенко анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Золотое правило кадровой политики. Первое – бережно относиться к честным профессионалам. Министра за год или два не вырастишь. Второе – необходимо умело расставлять кадры на управленческой панели, как фигуры на шахматной доске. Перспективность – один из постулатов кадровой политики Беларуси. Президент упредил возможные кривотолки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и в настоящий момент. Подобные действия с моей стороны (кадры – это прерогатива Президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ.

И, действительно, к кадровой политике у нас не банальный подход. Как пример – сегодняшнее назначение. Александр Ходжаев в профессии прошел все ступеньки карьерного и научного роста. Кандидат медицинских наук до сегодняшнего назначения возглавлял РНПЦ психического здоровья. Локация не из легких. А нынешний пост – сложнейший, учитывая и саму сферу, и нынешнее время. Президент: интересовался и прошлым, и настоящим нового министра здравоохранения. Проблем не вижу. Открытость и честность новый министр продемонстрировал уже во время общения с журналистами. Вместо витиеватой дипломатии наступает эпоха конкретных дел.