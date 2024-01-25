Лукашенко анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки
Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Золотое правило кадровой политики. Первое – бережно относиться к честным профессионалам. Министра за год или два не вырастишь. Второе – необходимо умело расставлять кадры на управленческой панели, как фигуры на шахматной доске. Перспективность – один из постулатов кадровой политики Беларуси. Президент упредил возможные кривотолки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и в настоящий момент. Подобные действия с моей стороны (кадры – это прерогатива Президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ.
И, действительно, к кадровой политике у нас не банальный подход. Как пример – сегодняшнее назначение. Александр Ходжаев в профессии прошел все ступеньки карьерного и научного роста. Кандидат медицинских наук до сегодняшнего назначения возглавлял РНПЦ психического здоровья. Локация не из легких. А нынешний пост – сложнейший, учитывая и саму сферу, и нынешнее время.
Президент: интересовался и прошлым, и настоящим нового министра здравоохранения. Проблем не вижу.
Открытость и честность новый министр продемонстрировал уже во время общения с журналистами. Вместо витиеватой дипломатии наступает эпоха конкретных дел.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Задачи, поставленные Президентом, касаются продолжения работы, направленной на устранение тех недостатков, которые были выявлены мониторинговой группой, которые выявляются Генеральной прокуратурой, другими заинтересованными ведомствами. Также одной из основных задач, поставленных Президентом, является то, чтобы качественная медицинская помощь дошла до всех жителей Беларуси, в том числе и на селе.
И первая задача от Первого потребует принципиальной честности и действий. Врачебная страта всегда элитарна. Поэтому с нее и спрос больше. Врачи ведь – лицо нации.
Александр Лукашенко:
Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать, не то денег больше, не то еще чего-то. С этим мы тоже разбираться начали. А то у нас некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочие творят то, что творили раньше. Только втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая. Потерять страну мы не можем. Беларусь должна быть суверенным, независимым государством, не создавать проблем соседям. И это страна, где должны жить и дети наши, и внуки и так далее. Подробности.
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