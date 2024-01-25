Лукашенко принял Сергеенко с докладом: у нас несколько вакансий, какова обстановка по кадрам?

Также Александр Лукашенко принял сегодня, 25 января, с докладом главу Администрации Президента. Игорь Сергеенко доложил о текущей общественно-политической обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла, в том числе, и об электоральной кампании.

Так, фактически завершилось формирование избирательных участков. Окружные комиссии проводят проверку документов, поступивших от претендентов в кандидаты. Эта работа будет завершена 30 января. После стартует предвыборная агитация, она продлится вплоть до единого дня голосования. Еще один блок вопросов касался подходов к проведению Всебелорусского народного собрания. Отдельно обсудили кадровую политику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По кадровым вопросам какова у нас обстановка? У нас несколько вакансий, только что я переговорил с Ходжаевым. Полагаю, что это будет неплохой министр. Надо будет завтра его представить коллективу, я подписал Указ о его назначении. Поэтому подумайте, как это сделать, чтобы премьер-министр представил его и поставил задачи, которые должны быть обозначены перед Министерством.

Также Игорь Сергеенко подчеркнул, что работа по поиску кандидатов и подготовке кадрового резерва плановая. Кроме того, дефицита кадров не наблюдается: люди, достойные занимать руководящие должности, в стране есть.