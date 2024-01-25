Выборы, ВНС и кадры – Президент принял с докладом Сергеенко

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие поручения, озвученные главой государства, не новые, они были обозначены в ходе большого совещания в мае прошлого года. Александру Лукашенко были доложены проблемные моменты в отрасли. Некоторые вопросы не выдерживали критики, Президент потребовал навести порядок. Многое было сделано. Уже экс-министра здравоохранения Дмитрия Пиневича глава государства видит на другой работе. Сегодня анонсированы дальнейшие перестановки в исполнительной власти. О кадровой политике речь в том числе шла во время доклада главы Администрации Президента. Игорь Сергеенко также проинформировал Александра Лукашенко о ходе избирательной кампании. Впереди значимые общественно-политические события. Продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

В кабинете главы государства сегодня обсудили самые животрепещущие темы. Они в общественной повестке, и об этом говорят даже на кухнях. Электоральная кампания, ВНС – по этим вопросам Первый принял с докладом главу Администрации Президента. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Были доложены предложения по подходам к проведению первого заседания Всебелорусского народного собрания, которое в соответствии с законом о ВНС должно пройти в установленные сроки не позднее 25 апреля, по предварительным данным. Проведению этого мероприятия предшествует серьезная подготовка, ряд организационных мероприятий, начиная с выборов делегатов, формирования повестки, ну и ряд других мероприятий, которые будут проводиться в эти месяцы. Роль парламента в стране заметно растет. Пришло время. Страна политически к этому созрела. От пропасти – и это не фигура речи, а реальность – нашу Беларусь можно было отвести только лидеру с сильными полномочиями. И эти полномочия белорусы делегировали Александру Лукашенко. Теперь уже по инициативе Президента начинается создание сильного парламента. В нынешний созыв баллотируются весьма незаурядные личности с весомым багажом. Еще одна задача – крепкая исполнительная власть.