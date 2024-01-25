Гигин: стиль нашего Президента – сопереживание. Он всегда вникает в каждую деталь очень глубоко

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Президентский стиль – стиль сопереживания. А многие пытаются его представить, особенно его критики, что вот там: диктатор, еще что-то. Но мы знаем, как Президент на самом деле сопереживает выполнению того или иного дела вместе со своими управленцами. Я недавно был на совместном заседании коллегии Государственного комитета по науке и Президиума Академии наук под руководством вице-премьера Петра Александровича Пархомчика, который курирует промышленность. И там обсуждались очень многие вопросы: как нам наладить наукоемкость, как нам повысить эффективность нашей экономики и так далее. И выступающий, будь то председатель ГКНТ, председатель Академии наук, вице-премьер, они постоянно ссылались на свои разговоры с Президентом. В каждую деталь вникает: строится ли завод, идет ли какая-то разработка. И я видел. Уже не молодой человек, мягко говоря, Владимир Григорьевич Гусаков, председатель Академии наук, он переживает за выполнение своих обещаний перед Президентом по тем или иным разработкам. Знаете почему? Боится подвести этого человека, который оказал ему доверие. Важнейшее не потому, что тебя накажут, не потому, что тебя лишат должности. Слушайте, у Владимира Григорьевича уже все есть. Он академик, уже и годы не молодые. Но он боится подвести нашего Президента, который оказал ему доверие. Это потрясающие качества. Я вижу, что и у вице-премьера такое есть, и у наших министров это же есть.

И вот когда возникает это чувство сопричастности, команды – не зря это слово Президент тоже сегодня упомянул – это важнейший залог успеха. Вот то, что есть, была и есть остается президентская команда – это позволило нам преодолеть и 2020 год. Это позволяет нам идти и сейчас уверенно вперед. Да, были слабые в этой команде. Кто-то сам отвалился. Перекрестились и сказали: слава богу, от таких надо избавляться.

Григорий Азаренок, СТВ:

Досвидос, как говорил Президент.



Вадим Гигин:

В ком-то рассмотрели по ходу. Пожали руку, попрощались. Кого-то переставили с места на место. Сказали: так, ты здесь работал? Давай, пойди сюда. Значит, тут кого-то двинули вперед. Кто-то сам не хочет вперед идти. Сложнейшая работа. Мы знаем, сколько кандидатур Президенту выносится кандидатур на ту или иную должность и как сложно этот выбор делать. Не зря глава государства говорит, что это сложнейшая работа – президентская. И ключевой момент, наверное, самый принципиальный – работа с кадрами. Не ошибиться. Потому что, когда назначаешь, ты за него отвечаешь. И почему Президент так подробно интересуется работой нашего журналистского сообщества, публицистов, смотрит, сопереживает? Так сказал, не так, уловил ли мысль, которая идет, правильные ли тенденции? Где-то подправить, сказать. Потому что он сопереживает. Он нас видит тоже частью своей команды.

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