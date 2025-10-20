Кого привлекут к ответственности – в ГАИ и СК раскрыли подробности громкого ДТП под Светлогорском

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Дмитрий Радион, заместитель начальника управления по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: Трактор двигался после выполнения хозяйственных работ к месту стоянки. И, соответственно, нами достоверно уже установлено, что в момент следования в нем не работали габаритные огни на полуприцепе. Но при этом был включен проблесковый маячок на кабине трактора.

Алена Сырова, СТВ:

Я почему, в общем-то, попросила вас сказать, прежде чем вот перейду к Александру Васильевичу. Вообще, поясню, при чем здесь аграрии к большому разговору о порядке на дорогах. Потому что не далее, чем несколько месяцев назад, мы возвращались к теме передвижения сельхозтехники. Как раз таки была уборочная кампания в разгаре, и тоже в интернете было очень много разных роликов, в которых кто-то с восхищением, кто-то без снимал передвижение сельхозтехники. Оно действительно впечатляет – огромная 9-метровая жатка и комбайн. Все это прекрасно и хорошо до тех пор, пока ты не встречаешься с ними на дороге.

Кирилл Казаков:

Или пока ты, грубо говоря, не прочитаешь информацию об аварии, о которой мы сейчас говорим.

Алена Сырова:

Мы, помнится, разбирались с одним таким случаем. И действительно проводили эксперимент, сколько времени занимает перецепление этой жатки – не так много. И все прекрасно знают, что техника так не должна перемещаться по дорогам. Вместе с тем, нет-нет, да и да, пару недель назад – прям по трассе едут. Ну, конечно, наверное, никому особо не мешают, но, опять же, до поры до времени. Если мы возьмем конкретно эту историю, то, наверное, и этот трактор было сложно заметить водителю маршрутки, да? У него этот проблесковый маячок горел…