Слаломный канал под Минском заполнили водой

Бурное русло реки – на живописном слаломном канале под Минском! Некогда популярная тренировочная база для гребного слалома снова заполнена водой из Минского моря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Атмосферные кадры мгновенно разлетелись по соцсетям. Заполнение горной реки водой – мера техническая, на время ремонта гидроэлектростанции в районе первого пляжа Заславского водохранилища.

Кирилл Антонов, заместитель директора УП «Минскводоканал»:

Обычный режим сброса воды из Заславского водохранилища в город Минск предполагает его пропуск через основной гидроузел, где установлена гидроэлектростанция. В настоящее время гидроузел находится на реконструкции. Вода направлена по водосбросу № 2, который был построен в начале 80-х годов и представляет собой слаломный канал фактически.

Стоит отметить, что объект производственный и не предназначен для активных занятий спортом на воде. Планируется, что гребной канал будет полноводным весь теплый сезон, пока не закончат ремонт гидроузла.