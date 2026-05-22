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Слаломный канал под Минском заполнили водой

22 мая 2026 17:40
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Бурное русло реки – на живописном слаломном канале под Минском! Некогда популярная тренировочная база для гребного слалома снова заполнена водой из Минского моря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Слаломный канал под Минском заполнили водой-2

Атмосферные кадры мгновенно разлетелись по соцсетям. Заполнение горной реки водой – мера техническая, на время ремонта гидроэлектростанции в районе первого пляжа Заславского водохранилища.

Слаломный канал под Минском заполнили водой-4

Кирилл Антонов, заместитель директора УП «Минскводоканал»:
Обычный режим сброса воды из Заславского водохранилища в город Минск предполагает его пропуск через основной гидроузел, где установлена гидроэлектростанция. В настоящее время гидроузел находится на реконструкции. Вода направлена по водосбросу № 2, который был построен в начале 80-х годов и представляет собой слаломный канал фактически. 

Стоит отметить, что объект производственный и не предназначен для активных занятий спортом на воде. Планируется, что гребной канал будет полноводным весь теплый сезон, пока не закончат ремонт гидроузла.

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД». Читайте здесь. 

# УП «Минскводоканал»

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