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Какие самые частые нарушения у перевозчиков? Ответили в транспортной инспекции

20 октября 2025 16:39
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Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток?

На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Какие самые частые нарушения у перевозчиков? Ответили в транспортной инспекции-2

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
На сегодня в ходе контрольных мероприятий работники транспортной инспекции выявляют как значительные нарушения, так и незначительные. К значительным можно отнести те нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Это неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, провоз пассажиров сверх нормы, как я уже говорил. К незначительным – отсутствие необходимых документов у водителя и ряд других нарушений.

Алена Сырова, СТВ:
А что значит отсутствие необходимых документов у водителя?

Дмитрий Куликовский:
Например, у водителя должны быть договора обязательного страхования гражданской ответственности, так называемые страховки на пассажира, страховка на транспортное средство, водительское удостоверение и так далее, то есть документы могут отсутствовать. 

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# Правила дорожного движения # Закон # ГАИ # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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