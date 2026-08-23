Новости по тегу #Виктор Ротченков

В эти дни в стране будет проходить специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».
Приборы устанавливают там, где пересекаются потоки самокатчиков, велосипедистов и пешеходов. Уже зафиксированы первые нарушения: в отдельных случаях скорость превышает допустимую в 10 километров в час – почти втрое.
О нововведениях от ГАИ рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Главная инновация – световая индикация вдоль дороги: Зеленый – штатная ситуация. Желтый – ухудшение погоды (туман, дождь, снег). Красный – гололед, затор, ДТП или выход на проезжую часть диких животных.
В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
«Касаемо полосы общественного транспорта, никаких изменений не планируется».
Госавтоинспекция Беларуси переведена на усиленный режим несения службы.
На 9 % снизилось число аварий, в которых пострадали люди.
«Много ли это? Наверное, это много», – отметил Виктор Ротченков.
С введением изменений в ПДД уже зарегистрировано 325 электрических транспортных средств в упрощенном порядке.
Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток?
Габаритные огни не работали, был только проблесковый маячок, – делятся в СК. В ГАИ добавляют, как именно двигался трактор по дороге. А также представитель СК рассуждает, будет ли привлечен к ответственности водитель трактора.
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