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Новости по тегу #Виктор Ротченков

С 25 августа по 5 сентября водителям в Беларуси нужно ездить днем с включенными фарами
23 августа 2026 13:42

С 25 августа по 5 сентября водителям в Беларуси нужно ездить днем с включенными фарами

В Беларуси начали контролировать скорость средств персональной мобильности
07 мая 2026 08:02

В Беларуси начали контролировать скорость средств персональной мобильности

Яркий эксперимент от ГАИ! Светодиоды вдоль ограждения на дороге предупредят об опасности
19 апреля 2026 18:07

Яркий эксперимент от ГАИ! Светодиоды вдоль ограждения на дороге предупредят об опасности

Интеллектуальная трасса будущего! В Минской области тестируют уникальную систему безопасности
17 апреля 2026 11:05

Интеллектуальная трасса будущего! В Минской области тестируют уникальную систему безопасности

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов
09 марта 2026 19:02

Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов

Сколько электрокаров в ГАИ и ждать ли изменений в правилах передвижения «электричек»? Ответил Ротченков
09 марта 2026 16:23

Сколько электрокаров в ГАИ и ждать ли изменений в правилах передвижения «электричек»? Ответил Ротченков

Препятствий для движения транспорта из-за циклона не отмечается – начальник главного управления ГАИ МВД
09 января 2026 14:26

Препятствий для движения транспорта из-за циклона не отмечается – начальник главного управления ГАИ МВД

ГАИ: в Беларуси снизилось общее число ДТП
04 января 2026 18:30

ГАИ: в Беларуси снизилось общее число ДТП

За 1 января Госавтоинспекция задержала 50 водителей в состоянии опьянения
04 января 2026 17:55

За 1 января Госавтоинспекция задержала 50 водителей в состоянии опьянения

В Беларуси снизилось количество ДТП с участием средств персональной мобильности – ГАИ
23 октября 2025 06:14

В Беларуси снизилось количество ДТП с участием средств персональной мобильности – ГАИ

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу
20 октября 2025 18:50

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу

Кого привлекут к ответственности – в ГАИ и СК раскрыли подробности громкого ДТП под Светлогорском
20 октября 2025 17:05

Кого привлекут к ответственности – в ГАИ и СК раскрыли подробности громкого ДТП под Светлогорском