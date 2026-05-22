Сбер Банк поделился ИИ-экспертизой на Гомельском экономическом форуме 

В Гомеле прошел форум, который собрал более тысячи участников из 16 стран. АПК, наука, туризм, IT-технологии. В фокусе внимания участников форума стратегические отрасли развития экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот какие возможности перед бизнесом, госуправлением и соцсферой открывает искусственный интеллект, на полях деловой площадки рассказали представители Сбер Банка. Акцент на практику использования ИИ, цифровую трансформацию, повышение эффективности процессов и качества жизни людей. Современные системы сегодня способны автоматизировать рутинные человеческие процессы: анализ данных, работа с документами, поиск информации. В Сбере подчеркивают, только комплексный подход позволит добиться результатов и сделать искусственный интеллект фактором роста конкурентоспособности как для бизнеса, так и для государства.

Александра Русецкая, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «Сбер Банк»:

Если определять сферы наиболее чувствительные для использования искусственного интеллекта, то здесь я бы выделила две. Это здравоохранение. Целый ряд решений, которые в первую очередь помогают сначала нашим врачам в их работе, избавляя от рутины, а с другой стороны это целый перечень сервисов с использованием искусственного интеллекта для пациентов. И вторая сфера – это обращение граждан. И здесь искусственный интеллект незаменим. Это и обработка звонков, и обработка письменных обращений.