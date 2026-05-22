Прямой эфир

Сбер Банк поделился ИИ-экспертизой на Гомельском экономическом форуме 

22 мая 2026 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гомеле прошел форум, который собрал более тысячи участников из 16 стран. АПК, наука, туризм, IT-технологии. В фокусе внимания участников форума стратегические отрасли развития экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбер Банк поделился ИИ-экспертизой на Гомельском экономическом форуме -2

А вот какие возможности перед бизнесом, госуправлением и соцсферой открывает искусственный интеллект, на полях деловой площадки рассказали представители Сбер Банка. Акцент на практику использования ИИ, цифровую трансформацию, повышение эффективности процессов и качества жизни людей. 

Современные системы сегодня способны автоматизировать рутинные человеческие процессы: анализ данных, работа с документами, поиск информации. В Сбере подчеркивают, только комплексный подход позволит добиться результатов и сделать искусственный интеллект фактором роста конкурентоспособности как для бизнеса, так и для государства.

Сбер Банк поделился ИИ-экспертизой на Гомельском экономическом форуме -4

Александра Русецкая, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «Сбер Банк»:
Если определять сферы наиболее чувствительные для использования искусственного интеллекта, то здесь я бы выделила две. Это здравоохранение. Целый ряд решений, которые в первую очередь помогают сначала нашим врачам в их работе, избавляя от рутины, а с другой стороны это целый перечень сервисов с использованием искусственного интеллекта для пациентов. И вторая сфера – это обращение граждан. И здесь искусственный интеллект незаменим. Это и обработка звонков, и обработка письменных обращений.

Сбер Банк поделился ИИ-экспертизой на Гомельском экономическом форуме -6

Об авторитете Гомельского экономического форума говорит и итоговый портфель договоренностей – восемь контрактов. Сбер Банк также подписал протокол о намерениях с Гомельским областным исполнительным комитетом. 

Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в сфере цифрового развития региона, повышения инвестиционной активности и поддержки социально-экономических инициатив в сферах ЖКХ, образования и туризма.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Слаломный канал под Минском заполнили водой
22 мая 2026 17:40

Слаломный канал под Минском заполнили водой

Гродно готовится к XV Республиканскому фестивалю национальных культур. Чем будут удивлять?
22 мая 2026 17:36

Гродно готовится к XV Республиканскому фестивалю национальных культур. Чем будут удивлять?

Сборник технологий для вывода промышленности на орбиту презентовали в Минске
22 мая 2026 17:20

Сборник технологий для вывода промышленности на орбиту презентовали в Минске