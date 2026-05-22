Гродно готовится к XV Республиканскому фестивалю национальных культур. Чем будут удивлять?

Самый красочный, многонациональный и миролюбивый праздник. Гродно готовится к XV юбилейному Республиканскому фестивалю национальных культур. Праздник проходит раз в два года, ему исполнится уже 30 лет. К двойному юбилею белорусский карнавал расширяет географию: больше участников, больше локаций и интересные новинки. Фестиваль объединит 43 национальности, которые в мире и согласии десятки лет проживают в Беларуси и считают ее своей второй родиной. Диаспоры со всей страны на два дня – 5 и 6 июня – приедут в Гродно с колоритными программами. На каждом подворье национальности представят свои брендовые мероприятия, то есть гости смогут за один день побывать на 20 праздниках народов мира – именно столько подворий будет на фестивале. Как идет подготовка – расскажут наши корреспонденты.

Знаменитая народная песня «Моя бабочка» в задорном исполнении ансамбля Гродненского татаро-башкирского отделения «Дуслык» в переводе «Дружба». В названии - вся суть жизни под белорусским небом. Офис диаспоры на базе 2-й городской библиотеки. Ее работники с удовольствием помогают белорусским татарам и башкирам подготовить свежие идеи для фестиваля национальных культур. От концепции до необычных музыкальных инструментов. Инструмент называется кубыз. Клара Аскарова научилась играть на нем еще студенткой. Она и муж Фарид родом из Башкортостана. По долгу его военной службы объездили едва не половину земного шара. Попали в Беларусь и здесь задержались вот уже на более чем 40 лет.

Клара Аскарова, участница Гродненского городского татаро-башкирского отделения «Дуслык»:

Беларусь мы очень любим, уважаем. Это наша вторая родина, по сути. Белорусский народ – очень толерантный народ. Поэтому все национальности тут живут в мире и согласии. Для семьи фестиваль национальных культур стал долгожданным событием, символом дружбы народов, которые в мире и согласии проживают в Беларуси как одна большая семья. Говорят на разных языках, но всегда друг друга понимают.