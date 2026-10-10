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Новости по тегу #ДТП

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей
10 октября 2026 09:25

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей

Школьный автобус едва не столкнулся с поездом. Кто и как предотвратил катастрофу?
09 октября 2026 17:11

Школьный автобус едва не столкнулся с поездом. Кто и как предотвратил катастрофу?

Выезд на встречку в Стародорожском районе закончился смертельным ДТП
09 октября 2026 08:09

Выезд на встречку в Стародорожском районе закончился смертельным ДТП

Смертельное ДТП под Минском: мотоциклист столкнулся с диким животным
08 октября 2026 06:49

Смертельное ДТП под Минском: мотоциклист столкнулся с диким животным

ДТП произошло в Миорском районе – пострадали водители
05 октября 2026 14:33

ДТП произошло в Миорском районе – пострадали водители

Смертельная авария произошла в Шумилинском районе
04 октября 2026 18:40

Смертельная авария произошла в Шумилинском районе

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет
02 октября 2026 14:55

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет

В Полоцком районе сотрудники МЧС помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке
01 октября 2026 14:08

В Полоцком районе сотрудники МЧС помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке

В Минске опрокинулся автомобиль в результате ДТП – пострадавших нет
30 сентября 2026 15:13

В Минске опрокинулся автомобиль в результате ДТП – пострадавших нет

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту
30 сентября 2026 11:50

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту

Трехлетний ребенок попал под колеса грузовика в Минске – мальчика доставили в больницу
29 сентября 2026 14:36

Трехлетний ребенок попал под колеса грузовика в Минске – мальчика доставили в больницу

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев
28 сентября 2026 17:30

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев