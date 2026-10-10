Новости по тегу #ДТП

Вблизи здания №20 79-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на стоящие «Kia» и «Belgee». По предварительной информации, мужчина отвлекся от управления.
История, от которой мурашки по коже, произошла в Ляховичском районе. Благодаря решительным действиям машиниста и помощника удалось избежать трагедии – они спасли жизни 30 человек, из них 27 – детские.
За рулем грузовика находился 42-летний водитель.
В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел 5 октября утром на трассе Р-14, соединяющей Полоцк, Миоры и Браслав.
Причиной ДТП стал рискованный маневр.
В столкновении сошлись машины марок «BMW» и «BYD»: после удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.
Повезло, что с собой был заряженный телефон. Через некоторое время пенсионерку обнаружили и помогли выйти из леса. Медпомощь женщине не потребовалась.
Все произошло на пересечении улиц Тарханова и Грибоедова.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось – он скончался на месте происшествия.
Трехлетнего малыша оставили на попечение 64-летнего дедушки. Только, судя по всему, в тот вечер ему самому было не до внука – у мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Особое внимание – защите детей: для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования.
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