Новости по тегу #Следственный Комитет

Главной задачей маневров стала отработка слаженности действий в экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым.
Накануне в результате взрыва газовоздушной смеси, здание получило серьезные повреждения. Пожар ликвидировали спасатели.
Женщина, находясь за границей, действовала в тесном сговоре с экстремистскими формированиями. Через YouTube-канал они систематически публиковали материалы, направленные на реабилитацию нацизма.
Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов.
Одной из главных угроз остается вишинг: на него приходится около 70 % всех случаев вымогательства.
Чертежи передали Гомельскому домостроительному комбинату, где изготовят более сотни бетонных панелей.
Подробности происшествия озвучили в областном управлении Следственного комитета.
В Минской области поставлена точка сразу в пяти уголовных делах, которые долгие годы оставались нераскрытыми.
Перед новым руководителем Генпрокуратуры Александр Лукашенко поставил ряд конкретных задач по ключевым направлениям деятельности.
Слова клятвы молодые следователи произнесли в музее Великой Отечественной войны.
Белорусская столица принимает международную научно-практическую конференцию по нацбезопасности. Участвуют руководители следственных ведомств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана.
«По поводу информированности, коллега Следственного комитета не даст соврать. Порядка, наверное, 80 % обманутых людей, они абсолютно знали, что существуют фейки, что существует различное мошенничество в интернете, но почему-то, несмотря на свои знания, они повелись», – отметил депутат.
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