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Новости по тегу #Следственный Комитет

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения
29 мая 2026 06:54

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Гродно
25 марта 2026 13:39

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Гродно

СК Беларуси расследует уголовное дело минчанки за реабилитацию нацизма
16 марта 2026 10:55

СК Беларуси расследует уголовное дело минчанки за реабилитацию нацизма

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ
10 марта 2026 14:00

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ

Более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов было выявлено Следственным комитетом в 2025-м
04 февраля 2026 07:27

Более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов было выявлено Следственным комитетом в 2025-м

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле
29 января 2026 17:10

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке
29 января 2026 11:22

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке

Правосудие без срока давности. Как современные технологии помогают раскрыть старые преступления?
23 января 2026 18:09

Правосудие без срока давности. Как современные технологии помогают раскрыть старые преступления?

Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне!
23 декабря 2025 13:51

Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне!

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске
02 декабря 2025 11:16

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске

Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью интересен в странах дальнего зарубежья – Гора
13 ноября 2025 11:42

Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью интересен в странах дальнего зарубежья – Гора

Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта
27 октября 2025 16:31

Булавко: каждый руководитель должен понимать, что он боец информационного фронта