Александра Саснович не сумела пробиться в основную сетку Большого шлема

Александра Саснович не сумела пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале квалификации белоруска, занимающая 126-е место мирового рейтинга, уступила 177-й в топе испанской теннисистке Марине Бассольс. Поединок проходил в остром соперничестве. Судьба первого сета решилась только на тай-брейке, там удача оказалась на стороне соперницы, а во второй партии при счете 1:4 землячке удалось реабилитироваться и выиграть четыре гейма подряд, однако в дальнейшем она вновь проиграла свою подачу и потерпела поражение в матче – 6:7; 5:7.

Девушки провели на корте 2 часа 15 минут. Таким образом, в основе соревнований в Париже нашу страну представит лишь первая ракетка планеты Арина Соболенко. В противостоянии стартового круга ее оппоненткой будет Джессика Бузас Манейро из Испании.