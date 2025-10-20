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Новости по тегу #Дмитрий Радион

Кого привлекут к ответственности – в ГАИ и СК раскрыли подробности громкого ДТП под Светлогорском
20 октября 2025 17:05

Кого привлекут к ответственности – в ГАИ и СК раскрыли подробности громкого ДТП под Светлогорском

Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику
20 октября 2025 16:12

Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику

Эта груда металла когда-то была универсалом. Разбираемся, что толкает белорусов пьяными садиться за руль
26 сентября 2021 16:33

Эта груда металла когда-то была универсалом. Разбираемся, что толкает белорусов пьяными садиться за руль

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ
24 февраля 2021 12:27

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ