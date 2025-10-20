Новости по тегу #Дмитрий Радион

Габаритные огни не работали, был только проблесковый маячок, – делятся в СК. В ГАИ добавляют, как именно двигался трактор по дороге. А также представитель СК рассуждает, будет ли привлечен к ответственности водитель трактора.
В 2024-м Следственный комитет расследовал уголовное дело о ДТП с участием маршрутного транспорта. Было установлено, что один человек был пристегнут, все остальные – нет. «Только один из всего числа, находившихся в маршрутном транспорте, не получил телесных повреждений», – говорит Дмитрий Радион.
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