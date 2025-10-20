Депутаты Палаты представителей встретились с будущими управленцами России

О сохранении исторической памяти и пропаганде правды о событиях Великой Отечественной войны, а еще как передать эту «эстафету» нынешнему поколению – говорили сегодня, 20 октября, в Овальном зале. Здесь встретились депутаты Палаты представителей и участники выездной стажировки Федерального кадрового резерва России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обменялись мнениями и по ключевым вопросам развития Союзного государства. В повестке также сохранение системы семейных ценностей. Здесь Беларусь и Россия намерены действовать сообща.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Самое главное, что должно быть, – четкое, ясное понимание официальной позиции и одной, и другой стороны. Есть всегда очень важно проговаривать важнейшие смыслы между союзниками на уровне государственных служащих, потому что, как это кому-то не покажется пафосно, это управленческая элита, это люди, которые задают векторы развития экономического, культурного, политического взаимодействия.

Беларусь и Россия впервые реализуют уникальную образовательную программу – выездную стажировку «Союзное государство: приоритеты развития». Инициаторами выступают Академия управления при Президенте Беларуси и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте России. В проекте участвуют более 70 представителей кадрового резерва из разных российских регионов – от Калининграда до Дальнего Востока.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Для нас очень важно, что мы представляем свои наработки, которые синхронизированы в рамках, в какой-то степени, в рамках правового поля Союзного государства. И нам надо понять те направления, которые мы можем дальше развивать. То есть, какой опыт нам полезен? Какой опыт мы бы хотели, условно говоря, внедрить у себя? Поэтому вот это общение с представителями регионов России очень важно.

В рамках выездной стажировки российские управленцы также посетят ключевые белорусские предприятия и ознакомятся с инновационными проектами в различных отраслях экономики.