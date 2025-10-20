Под Полоцком обнаружили останки не менее 800 мирных жителей, расстрелянных в годы ВОВ

Великая Отечественная оставила на белорусской земле труднозаживающие раны. В те годы мы потеряли каждого третьего. И задача нынешнего поколения не только сохранять память о войне и Великой Победе, но и громко говорить правду о чудовищных преступлениях фашистов. И вот очередные факты – останки 800 человек, среди которых женщины, старики и дети. Такие страшные находки обнаружены на одном из самых массовых мест уничтожения мирного населения в Полоцком районе. Немецко-фашистские захватчики зверствовали вблизи деревни Бараново в 1941-м году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чудовищном злодеянии стало известно лишь спустя десятки лет. Все обстоятельства трагедии удалось установить путем наложения немецкой аэрофотосъемки на современный рельеф местности. А также на основании показателей свидетелей. В закрытых машинах сюда вывозили семьи комсомольцев и сотрудников Полоцкого райисполкома. Во время поисковых работ, которые этим летом проводили специалисты 52-го отдельного специализированного батальона, удалось обнаружить 5 ям-могил, в которых сохранились личные вещи убитых.

Игорь Метелица заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках:

Проведение полевых поисковых работ показало, что мы фактически верно определили это место. Здесь обнаружены останки не менее 803 человек, из которых не менее 29 женщин и 9 детей. Более подробно о половом и возрастном признаке будет рассказано после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обнаружены предметы с останками, которые характеризуют, что здесь были мирные граждане. Это и часы, и пуговички. Очень много обнаружено женских гребешков.

Останки жертв фашизма в ближайшее время отправят на судебно-медицинскую экспертизу. А после перезахоронят вблизи деревни Бараново. Там же установят памятный знак. Чтобы каждый житель страны смог отдать дань мужеству и героизму непокоренного белорусского народа.