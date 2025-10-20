Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Все, что мы сейчас говорим о ДТП, которое произошло под Смолевичами, сейчас в Светлогорске, пристегнутый-непристегнутый пассажир, перевозка пассажиров сверх нормы – это все последствия. Это то, о чем мы говорили уже достаточно давно, в том числе и благодаря вашей телепередаче.

Мы понимали в чем самый основной корень проблемы, который сейчас лежит у перевозчиков. На нас, на перевозчиков, можно сколько угодно накладывать ответственность, но если у нас не возобновится трудовой ресурс водителей, которых сейчас просто ужас какая нехватка, если мы не придумаем на уровне государства, законодателя, главы государства, Администрации Президента, если у нас не будет этих мер, то нас скоро кто будет возить? Программисты? Почему у нас одним какие-то льготы предоставляются, а те, кто является самым главным ответственным звеном при перевозке пассажиров, у нас этого ничего нет? Водителей нехватка страшнейшая. Квалификация падает везде.

Это и пассажирские перевозки, это и грузовые перевозки. Причины две: уезжают за длинным рублем. В Беларуси у нас [низкая стоимость – прим. ред.] жизни, ну и зарплата, соответственно…