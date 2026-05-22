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Белорусские грации спорят за награды чемпионата страны

22 мая 2026 17:29
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Победительницей в личном многоборье на чемпионате Беларуси по художественной гимнастике стала Дарья Веренич, у юниорок не было равных Кире Бабкевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские грации спорят за награды чемпионата страны-2

Как всегда, на гимнастическом ковре море блесток, эмоций и, конечно, конкуренции. Пусть уже известен состав на чемпионат Европы, который примет Болгария в конце мая, но участницы сражаются за каждую десятую. Конечно, бурными овациями встретили выступления лидера нашей команды Алины Горносько. 

Подробнее в видео.

# Художественная гимнастика

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