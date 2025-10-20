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Лукашенко подписал закон о введении ответственности за незаконные действия с БПЛА

20 октября 2025 16:59
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Преступления, конечно, эффективно расследовать по горячим следам. Но куда важнее их предупредить, в том числе и законодательно. Особенно если речь идет о национальной безопасности. Регулирование охраны воздушного пространства как раз из этой серии. 20 октября изменения в законы по вопросам уголовной и административной ответственности подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию нашей страны, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов. Законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания. Основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.

# Беспилотники # Александр Лукашенко

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