Триумф Веренич и Бабкевич: итоги второго дня чемпионата Беларуси по художественной гимнастике

Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике собрал сильнейших граций страны, включая юниорок, всего 145 участниц. Лидеры сборной на отечественном старте оттачивают программы, с которыми выступят на континентальном форуме в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские грации спорят за награды чемпионата страны. Подробности.
Во второй соревновательный день борьба шла за награды в многоборье. В старшей возрастной группе на победу претендовали все сильнейшие, но пальма первенства у Дарьи Веренич, которая также готовится к предстоящему чемпионату Европы. Среди юниорок не было равных воспитаннице динамовской школы Кире Бабкевич. В групповых состязаниях единогласным решением судей виктория досталась национальной команде. Девчата также будут бороться за медали предстоящего европейского форума.
Мария Гончарова, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике (групповые упражнения):
В этом году у группового упражнения сеньорского полностью новая программа во всем мире, потому что поменялись предметы. То есть мы взяли новые предметы. В этом году у нас пять мячей и комбинированные обручи, булавы. Поэтому, в принципе, все подготовили все новое. Но, естественно, мы уже, проездив практически все этапы Кубка мира, которые были возможны, и Кубок Европы, изучили конкурентов, изучили сложности. Скажем так, мы не отстаем. Самое главное – это собраться, настроиться и показать все, что мы сейчас можем. Пытаться зацепиться за пьедестал – это, наверное, суть работы, которую выполняет, конечно, наша команда и в принципе спортсмены, такое желание очень сильно присутствует.
В заключительный день чемпионата страны участницы определят лучших в отдельных видах программы.