Триумф Веренич и Бабкевич: итоги второго дня чемпионата Беларуси по художественной гимнастике

Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике собрал сильнейших граций страны, включая юниорок, всего 145 участниц. Лидеры сборной на отечественном старте оттачивают программы, с которыми выступят на континентальном форуме в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские грации спорят за награды чемпионата страны. Подробности.

Во второй соревновательный день борьба шла за награды в многоборье. В старшей возрастной группе на победу претендовали все сильнейшие, но пальма первенства у Дарьи Веренич, которая также готовится к предстоящему чемпионату Европы. Среди юниорок не было равных воспитаннице динамовской школы Кире Бабкевич. В групповых состязаниях единогласным решением судей виктория досталась национальной команде. Девчата также будут бороться за медали предстоящего европейского форума.