Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение в Евролиге

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги со второго места в своем квартете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке предварительного этапа подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо минимально уступили команде Португалии. Долгое время оппоненты шли на равных и сохраняли паритет в счете.

Однако в третьем тайме «пиренейцы» вырвались вперед, обеспечив себе преимущество в два гола, отыграть землякам удалось только один. Как итог – поражение 4:5. В составе отечественной дружины дубль оформил Анатолий Рябко, еще по одному мячу в ворота соперника отправили Олег Гапон и Игорь Бриштель.

Напомним, ранее наши парни разгромили оппонентов из Турции и Чехии, расположились на втором месте в группе Б и завтра сыграют с победителем встречи Испания – Швейцария. «Суперфинал» турнира состоится в сентябре в итальянском Виареджо.