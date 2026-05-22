Сборник технологий для вывода промышленности на орбиту презентовали в Минске

Космическая логистика будущего без ракет и токсичного топлива. В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация сборника научных трудов VIII Глобальной конференции по безракетной индустриализации ближнего космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По расчетам разработчика, система сможет доставлять в ближний космос до 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров за один рейс, используя электрическую энергию вместо химического топлива.

В зале собрались представители Союзного государства, Национальной академии наук Беларуси, научных институтов и инженерных школ. В центре внимания проект общепланетарного транспортного средства белорусского инженера Анатолия Юницкого.

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»: Живя в Казахстане в 60-е годы прошлого века, я увлекся ракетостроением, наблюдал ночные старты ракет. И тогда я стал понимать, что ракета не обеспечит массовый выход в космос. Тогда я понял, что нужны другие решения, и я их нашел.

В издание вошли 44 работы инженеров и ученых. Главная тема исследований – освоение орбиты планеты без использования ракет, которые наносят вред экологии и разрушают озоновый слой. Материалы сборника посвящены нескольким направлениям: космической индустриализации, информационным технологиям и энергетике, созданию замкнутых экосистем в космосе.

Петр Витязь, академик Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня то, что предлагает Юницкий, с точки зрения экономики, технологий, материаловедения, решаемая задача. И под его руководством многое сделано с точки зрения технического и технологического. Кроме того, очень многое сделано с точки зрения использования ограниченного пространства для выращивания продуктов питания для человека.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси:

Многие технологии, глобальная технология струнного транспорта – это вообще глобальная технология будущего. Но многие элементы этой технологии уже вполне коммерциализируемы и используются сегодня в реальной промышленности.

По традиции сборник разместят в международных библиотеках и научных базах данных. Первые экземпляры переданы в Президентскую библиотеку, Национальную библиотеку Беларуси и книжные фонды ведущих вузов страны.

*На правах рекламы.