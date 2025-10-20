В ГАИ предлагают увеличить вместимость маршрутных транспортных средств – Ротченков

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Роман Пранович, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:

Ну, я так думаю, что точно так же, как у коллег, есть определенный дефицит кадров. Это, я считаю, нормальная ситуация.

Кирилл Казаков, СТВ:

В журналистике та же история.

Роман Пранович:

С точки зрения заработной платы, я считаю, что предприятие достойно оплачивает труд. Труд водителя действительно тяжелый. И, помимо заработной платы, у нас есть ряд каких-то других привилегий. Это и возможность досрочно выйти на пенсию, и целая куча социальных каких-то…

Алена Сырова, СТВ:

Нет, так возможность выйти досрочно на пенсию – вы вообще в ней не должны быть заинтересованы. У вас людей не будет, которые будут работать.