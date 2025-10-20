Прямой эфир

В ГАИ предлагают увеличить вместимость маршрутных транспортных средств – Ротченков

20 октября 2025 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

В ГАИ предлагают увеличить вместимость маршрутных транспортных средств – Ротченков-2

Роман Пранович, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
Ну, я так думаю, что точно так же, как у коллег, есть определенный дефицит кадров. Это, я считаю, нормальная ситуация. 

Кирилл Казаков, СТВ:
В журналистике та же история. 

Роман Пранович:
С точки зрения заработной платы, я считаю, что предприятие достойно оплачивает труд. Труд водителя действительно тяжелый. И, помимо заработной платы, у нас есть ряд каких-то других привилегий. Это и возможность досрочно выйти на пенсию, и целая куча социальных каких-то…

Алена Сырова, СТВ:
Нет, так возможность выйти досрочно на пенсию – вы вообще в ней не должны быть заинтересованы. У вас людей не будет, которые будут работать.

В ГАИ предлагают увеличить вместимость маршрутных транспортных средств – Ротченков-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Я здесь, наверное, уважаемые коллеги, хотел бы внести ясность. Да, вопрос актуален. И вопрос водителей, и безопасности. Вот одно из предложений, которое будет в ближайшее время рассмотрено комиссией по безопасности дорожного движения в Совете Министров – это вопрос, может быть, сокращения подвижного состава, который вмещает мало пассажиров. И введение транспорта, который потребует меньше его количества, меньше водителей, но большей вместимости.

Допустим, маршрутка, которая будет следовать в какой-то там дальний район Республики Беларусь, уже будет не 17 мест, а, например, от 25. Да, их будет, возможно, меньше и реже они будут ходить. Но меньше водителей и безопасность таких автобусов, когда они более крупногабаритные, естественно, повышается и безопасность.

Читайте также:

Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров

Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику

Сколько нарушителей выявили на заправках в ходе рейдов – рассказали в ГАИ

# Виктор Ротченков # Общественный транспорт # Алена Сырова # Кирилл Казаков # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Какие самые частые нарушения у перевозчиков? Ответили в транспортной инспекции
20 октября 2025 16:39

Какие самые частые нарушения у перевозчиков? Ответили в транспортной инспекции

Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров
20 октября 2025 16:29

Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров

Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику
20 октября 2025 16:12

Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику