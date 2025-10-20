В ГАИ предлагают увеличить вместимость маршрутных транспортных средств – Ротченков
Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.
Роман Пранович, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
Ну, я так думаю, что точно так же, как у коллег, есть определенный дефицит кадров. Это, я считаю, нормальная ситуация.
Кирилл Казаков, СТВ:
В журналистике та же история.
Роман Пранович:
С точки зрения заработной платы, я считаю, что предприятие достойно оплачивает труд. Труд водителя действительно тяжелый. И, помимо заработной платы, у нас есть ряд каких-то других привилегий. Это и возможность досрочно выйти на пенсию, и целая куча социальных каких-то…
Алена Сырова, СТВ:
Нет, так возможность выйти досрочно на пенсию – вы вообще в ней не должны быть заинтересованы. У вас людей не будет, которые будут работать.
Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Я здесь, наверное, уважаемые коллеги, хотел бы внести ясность. Да, вопрос актуален. И вопрос водителей, и безопасности. Вот одно из предложений, которое будет в ближайшее время рассмотрено комиссией по безопасности дорожного движения в Совете Министров – это вопрос, может быть, сокращения подвижного состава, который вмещает мало пассажиров. И введение транспорта, который потребует меньше его количества, меньше водителей, но большей вместимости.
Допустим, маршрутка, которая будет следовать в какой-то там дальний район Республики Беларусь, уже будет не 17 мест, а, например, от 25. Да, их будет, возможно, меньше и реже они будут ходить. Но меньше водителей и безопасность таких автобусов, когда они более крупногабаритные, естественно, повышается и безопасность.
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