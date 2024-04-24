Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы

Новости Беларуси. Уже по сложившейся традиции, прежде чем приступить к работе, делегаты Всебелорусского народного собрания почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возложение венков и цветов к обелиску на площади Победы – дань уважения прошлым поколениям. Беларусь совсем скоро отметит 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Делегаты Всебелорусского народного собрания на этом святом для каждого месте дали обещание не подвести тех, кто выстрадал в тяжелое время мир для потомков. Задача тех, кто выбран делегатом ВНС, сохранить спокойствие на нашей земле, сделать все для развития и консолидации общества.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Сегодня, в наше время, когда такие ценности, как суверенитет, независимость, социальная справедливость и память подвига белорусского народа, память Победы, являются ключевыми столпами идеологии белорусского государства. Безусловно, мы не могли начать сегодняшнее Всебелорусское народное собрание в другом месте.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Страна будет жить, когда действительно един будет народ, когда будет сильна его культура, когда будут сильны традиции этого народа. Безопасность как раз и есть то, о чем мы сегодня будем говорить на Всебелорусском народном собрании в основе основ.