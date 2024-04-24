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Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы

24 апреля 2024 10:53
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Новости Беларуси. Уже по сложившейся традиции, прежде чем приступить к работе, делегаты Всебелорусского народного собрания почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы-1

Возложение венков и цветов к обелиску на площади Победы – дань уважения прошлым поколениям. Беларусь совсем скоро отметит 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Делегаты Всебелорусского народного собрания на этом святом для каждого месте дали обещание не подвести тех, кто выстрадал в тяжелое время мир для потомков. Задача тех, кто выбран делегатом ВНС, сохранить спокойствие на нашей земле, сделать все для развития и консолидации общества.

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы-4

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сегодня, в наше время, когда такие ценности, как суверенитет, независимость, социальная справедливость и память подвига белорусского народа, память Победы, являются ключевыми столпами идеологии белорусского государства. Безусловно, мы не могли начать сегодняшнее Всебелорусское народное собрание в другом месте.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Страна будет жить, когда действительно един будет народ, когда будет сильна его культура, когда будут сильны традиции этого народа. Безопасность как раз и есть то, о чем мы сегодня будем говорить на Всебелорусском народном собрании в основе основ.

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы-7

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы должны быть достойными продолжателями этих традиций. И те решения, которые будут приниматься на Всебелорусском народном собрании, должны полностью соответствовать тому, что было сделано нашими предками – сохранить свободу и независимость, суверенитет нашего государства.

Делегаты ВНС почтили память героев Великой Отечественной на площади Победы-10

Непростое, суровое время герои войны сумели пройти благодаря тому, что были скреплены одной целью. Будучи в единстве, уверены делегаты, и сегодня можно преодолеть трудности и преграды, сообща принимать судьбоносные решения для процветания нашей страны.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Руслан Абрамчик # Ольга Чемоданова # Сергей Хоменко

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