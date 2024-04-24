Юрий Сенько: решения ВНС – это воплощённая в закон воля народа

Во Дворце Республики работает выездная студия, откуда в течение дня мы будем получать оперативную информацию о ходе ВНС. Мнения делегатов, политологов и экспертов – обсудим все самые главные моменты.
В гостях программы Новости «24 часа» на СТВ Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.
Юлия Алексеюк, СТВ:
ВНС определяет стратегические пути развития страны, ее политику на будущее. В чем вы видите развитие Беларуси?
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Решения Всебелорусского народного собрания – это воплощенная в закон воля народа. Здесь собрались специалисты, эксперты, делегаты Всебелорусского народного собрания, которые примут соответствующие решения, они будут являться законом в дальнейшем. И они определят то направление развития нашего общества и государства, которое заложено и в проектах решений, и в тех вопросах, которые будут обсуждаться и в последующем выльются в те или иные решения, которые будут закреплены и будут иметь обязательную силу.
Поэтому направление развития нашего государства напрямую зависит от решений конституционного органа, которым является Всебелорусское народное собрание. Убежден, что все делегаты очень горды тем, что принимают участие в первом таком важном конституционном органе, как Всебелорусское народное собрание, и имеют к этому отношение. То есть сегодня определяется дальнейшая судьба нашей страны, определяются цели и задачи, направления, понимание определенных вопросов. И это очень важно для сегодняшнего положения, которое есть в нашем обществе, принять важное решение, которое будет иметь важнейшее значение в судьбе нашей страны.
Юлия Алексеюк:
Общественное объединение – опора белорусского общества, в частности самая массовая, Федерация профсоюзов Беларуси. Какое развитие получат общественные организации в разрезе тех решений, которые будут приняты на ВНС?
Юрий Сенько:
Вы правильно отметили, Федерация профсоюзов является самой массовой, она объединила в себе 15 отраслевых профсоюзов, которые являются представителями различных наших отраслей производств. Они варьируются от 40 до 400 тысяч – каждая из наших отраслевых профсоюзов. Это очень большие представительные организации. Нам было достаточно сложно выбрать из большого количества достойных специалистов, которые могли быть представлены на Всебелорусском народном собрании, 80 делегатов.
Подробности в видеоматериале.
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