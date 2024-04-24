Юрий Сенько: решения ВНС – это воплощённая в закон воля народа

Во Дворце Республики работает выездная студия, откуда в течение дня мы будем получать оперативную информацию о ходе ВНС. Мнения делегатов, политологов и экспертов – обсудим все самые главные моменты.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Решения Всебелорусского народного собрания – это воплощенная в закон воля народа. Здесь собрались специалисты, эксперты, делегаты Всебелорусского народного собрания, которые примут соответствующие решения, они будут являться законом в дальнейшем. И они определят то направление развития нашего общества и государства, которое заложено и в проектах решений, и в тех вопросах, которые будут обсуждаться и в последующем выльются в те или иные решения, которые будут закреплены и будут иметь обязательную силу.

Поэтому направление развития нашего государства напрямую зависит от решений конституционного органа, которым является Всебелорусское народное собрание. Убежден, что все делегаты очень горды тем, что принимают участие в первом таком важном конституционном органе, как Всебелорусское народное собрание, и имеют к этому отношение. То есть сегодня определяется дальнейшая судьба нашей страны, определяются цели и задачи, направления, понимание определенных вопросов. И это очень важно для сегодняшнего положения, которое есть в нашем обществе, принять важное решение, которое будет иметь важнейшее значение в судьбе нашей страны.

Юлия Алексеюк:

Общественное объединение – опора белорусского общества, в частности самая массовая, Федерация профсоюзов Беларуси. Какое развитие получат общественные организации в разрезе тех решений, которые будут приняты на ВНС?