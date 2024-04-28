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Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно

28 апреля 2024 12:19
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5 мая православные верующие отметят Пасху. Многие готовятся к светлому празднику заранее: покупают декор и небольшие сувениры в подарок родным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно свои работы на пасхальную тематику представили более 70 мастеров народного творчества.

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно-1

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно-3

Вербы, расписные яйца, открытки. В экспозиции можно увидеть как традиционные, так и современные виды декоративно-прикладного искусства. Кроме основных праздничных атрибутов представлены также различные сувениры и предметы декора. Все изделия ручной работы и выполнены из природных материалов: дерева, глины и соломки.

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно-6

Ирина Гарчичко, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
На выставке представлены работы в техниках, которые входят в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Это и изготовление гродненских верб, носителем которой является наша любимая знаменитая мастерица Доминика Коваленок. Это и Сопоцкинская писанка, которая отличается от других регионов своим цветом черным и узорами замысловатыми. Также здесь представлен еще один элемент нематериального культурного наследия соломоплетение.

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно-9

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно-11

В ближайшие дни организаторы назовут победителей выставки декоративно-прикладного искусства в семи номинациях. Всего же в экспозиции представлены порядка 300 работ от мастеров со всей области.

# Пасха # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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