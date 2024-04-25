Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси

Второй день работы ВНС 25 апреля откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих, важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мирную жизнь обеспечит и утверждение новой Военной доктрины, основная цель которой – не допустить войны на территории нашего государства.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Поставлены цели и задачи для того, чтобы сохранить стабильность в нашей стране с нашими соседями. Как мы это делать будем и, самое главное, кто? Ведь в этих двух документах четко прописано, что национальная безопасность – дело каждого: от руководителя государства, от руководителей государственных органов, общественных организаций и до каждого гражданина. Поэтому это и открыто. Каждый человек должен знать, что делает старший руководитель, он должен знать, что делают все, и что он – для того чтобы продолжать жить в мирной Беларуси.