Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси
Второй день работы ВНС 25 апреля откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих, важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирную жизнь обеспечит и утверждение новой Военной доктрины, основная цель которой – не допустить войны на территории нашего государства.
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Поставлены цели и задачи для того, чтобы сохранить стабильность в нашей стране с нашими соседями. Как мы это делать будем и, самое главное, кто? Ведь в этих двух документах четко прописано, что национальная безопасность – дело каждого: от руководителя государства, от руководителей государственных органов, общественных организаций и до каждого гражданина. Поэтому это и открыто. Каждый человек должен знать, что делает старший руководитель, он должен знать, что делают все, и что он – для того чтобы продолжать жить в мирной Беларуси.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
С учетом той геополитической обстановки, которая есть в мире, в том числе возле нашей границы, – однозначно очень важный вопрос. В Военной доктрине, других документах очень серьезный блок был скорректирован в части оборонного сектора, экономики Республики Беларусь. Мы уточнили наши пути развития, и сегодня в том числе будет обсуждаться этот вопрос. Сегодня это один из важнейших вопросов в сфере безопасности нашей любимой страны.
Оба документа досконально проработаны экспертами и максимально отвечают всем интересам Беларуси. Это наш ответ на вызовы внешнего мира.
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