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Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента

25 апреля 2024 07:07
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В центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны. Наши ориентиры – мир, созидание, единство. Это подчеркивают участники седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе делегатов – представители и гражданского общества, и руководства страны, и законотворческого корпуса.

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента-1

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Надо строить свою экономику, свою политику. Она построена. Самое главное, что это политика миролюбия, самостоятельности, самодостаточности. Вот это самое главное.

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента-4

Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Генеральной линией, о чем говорил Президент, является развитие нашей страны. Должна быть национальная безопасность. Безопасность нашего государства.

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента-7

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание – это наглядный пример поистине народного характера политики нашего Президента, да и всего государства. Самые авторитетные и уважаемые представители всех слоев белорусского общества объединились для того, чтобы решать важнейшие, самые судьбоносные вопросы Беларуси.

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента-10

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Главное – сохранить единство нашего народа во главе с нашим лидером, Президентом Республики Беларусь. Очень символично, что эти вопросы поднимаются сегодня на Всебелорусском народном собрании. По ходу заседания мы видим, что и делегаты, и приглашенные – мы все едины в желании сохранить стабильность нашей страны и продолжить наше поступательное развитие.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Михаил Русый # Андрей Лукьянович # Валерий Вакульчик # Станислав Юрецкий

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