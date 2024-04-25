Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента
В центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны. Наши ориентиры – мир, созидание, единство. Это подчеркивают участники седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе делегатов – представители и гражданского общества, и руководства страны, и законотворческого корпуса.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Надо строить свою экономику, свою политику. Она построена. Самое главное, что это политика миролюбия, самостоятельности, самодостаточности. Вот это самое главное.
Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Генеральной линией, о чем говорил Президент, является развитие нашей страны. Должна быть национальная безопасность. Безопасность нашего государства.
Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание – это наглядный пример поистине народного характера политики нашего Президента, да и всего государства. Самые авторитетные и уважаемые представители всех слоев белорусского общества объединились для того, чтобы решать важнейшие, самые судьбоносные вопросы Беларуси.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Главное – сохранить единство нашего народа во главе с нашим лидером, Президентом Республики Беларусь. Очень символично, что эти вопросы поднимаются сегодня на Всебелорусском народном собрании. По ходу заседания мы видим, что и делегаты, и приглашенные – мы все едины в желании сохранить стабильность нашей страны и продолжить наше поступательное развитие.
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