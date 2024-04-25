В центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны. Наши ориентиры – мир, созидание, единство. Это подчеркивают участники седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе делегатов – представители и гражданского общества, и руководства страны, и законотворческого корпуса.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Надо строить свою экономику, свою политику. Она построена. Самое главное, что это политика миролюбия, самостоятельности, самодостаточности. Вот это самое главное.

Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Генеральной линией, о чем говорил Президент, является развитие нашей страны. Должна быть национальная безопасность. Безопасность нашего государства.