Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Кривоносов

Честный разговор о патриотизме, современной молодежи и службе – интервью с Андреем Кривоносовым
14 июня 2026 14:15

Честный разговор о патриотизме, современной молодежи и службе – интервью с Андреем Кривоносовым

Венесуэльцы подтвердили свою приверженность защите спорной территории Эссекибо
26 мая 2025 07:25

Венесуэльцы подтвердили свою приверженность защите спорной территории Эссекибо

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым
27 апреля 2025 14:46

Как Беларусь преодолела последствия катастрофы на ЧАЭС? Поговорили с Андреем Кривоносовым

Танки, ССО, беспилотники – посмотрели, как усилили белорусскую границу в Гомельской области
01 сентября 2024 16:48

Танки, ССО, беспилотники – посмотрели, как усилили белорусскую границу в Гомельской области

Кривоносов: обстановка у границ Беларуси оценивается нами как риск национальной безопасности
11 августа 2024 17:49

Кривоносов: обстановка у границ Беларуси оценивается нами как риск национальной безопасности

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами
28 апреля 2024 14:38

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами

Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси
25 апреля 2024 07:59

Пантус: в Военной доктрине очень серьёзный блок скорректирован в части оборонного сектора Беларуси

Губернаторы всех областей Беларуси принимают участие в сборе по военной безопасности
26 мая 2023 18:25

Губернаторы всех областей Беларуси принимают участие в сборе по военной безопасности

«Применения физического здоровья сильно не требуется». Стоит ли сократить список болезней, с которыми нельзя в армию?
26 января 2023 19:08

«Применения физического здоровья сильно не требуется». Стоит ли сократить список болезней, с которыми нельзя в армию?

«Небольшая тревога за родственников в Украине присутствует». Как жители Гомельщины переживают из-за СВО?
26 января 2023 19:01

«Небольшая тревога за родственников в Украине присутствует». Как жители Гомельщины переживают из-за СВО?

«Это не является каким-то новшеством». Военный комиссар Гомельской области об указе Президента
26 января 2023 18:36

«Это не является каким-то новшеством». Военный комиссар Гомельской области об указе Президента

«Все молодые люди должны пройти службу в Вооруженных Силах». Как на эту новость отреагировали гомельские призывники?
26 января 2023 18:33

«Все молодые люди должны пройти службу в Вооруженных Силах». Как на эту новость отреагировали гомельские призывники?