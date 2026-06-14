Новости по тегу #Андрей Кривоносов

Как воспитать настоящего патриота и почему интерес к военно-патриотическому движению растет?
В 2025 году в Боливарианской Республике впервые выбирают главу нового штата, на территорию которого претендует соседняя Гайана.
Со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло практически 40 лет. Каким был этот день? Как военные помогали ликвидировать катастрофу? Что изменилось в жизни пострадавших от аварии регионов Беларуси? Ответы в программе «Сенат».
Сюда прибыли военные различных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, в том числе сил специальных операций. Бойцы оборудовали лагерь, блокпосты, начали мониторинг местности.
В отличие от Курской области, белорусско-украинская граница непригодна для переброски тяжелой техники. Сценариев эскалации не так много – действия ДРГ в приграничной зоне либо атаки беспилотников. Насколько вероятна такая эскалация?
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