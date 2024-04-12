Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны

Эффективная форма диалога народа и власти. Так характеризуют институт Всебелорусского народного собрания международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многолетний опыт Беларуси в проведении ВНС пример тому, как можно сообща разрабатывать дорожную карту развития страны, делать ставку на социальный ориентир, умения вместе принимать решения в сложные переломные моменты. Именно таким стало очередное шестое по счету собрание. Как это было? Рассказывают делегаты в проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

2021-й. Он проходит под эгидой Года народного единства. Практически на его старте и проходит одно из важных политических событий. 11-12 февраля во Дворец Республики на шестое Всебелорусское народное собрание приезжают делегаты со всей страны. Это люди разных профессий и возрастов. Они лучшие в своем деле, с ними советуются коллеги и им доверяют самые ответственные задания. Такие как представлять интересы на ВНС. На диалоговых площадках определены вопросы, на которых надо сделать акцент. В ходе двух дней постараться заглянуть за горизонты и разработать дорожную карту – как будет развиваться Беларусь в ближайшие годы. Среди делегатов – Михаил Пискунович из Витебской области. В числе участников большого народного разговора он не впервые. Именно его трудовой коллектив уполномочил представлять интересы отрасли на ВНС еще в 1996 году, когда страну после распада Советского Союза пришлось буквально ставить на рельсы.

Михаил Пискунович, главный агроном УП «Короли», делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Решение I Всебелорусского народного собрания стало именно этим фундаментом, основанием и с годами к этому фундаменту прибавляем и прибавляем. На шестое собрание в Минск трудовой коллектив снова направляет агрария Пискуновича. Он точно знает, каково это – совместными народными усилиями принимать стратегические решения, определять курс на годы вперед в сложный переломный период, в котором оказался белорусский народ в 2020-м не по своей воле. Тогда попытка западных кураторов сбить Беларусь с курса повторилась вновь. И опять Всебелорусское народное собрание расставило все точки над i.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мы увидели события 2020 года, которые у нас происходили. Это попытка мятежа. Слава богу, что она не удалась. Если бы, не дай бог, мятежники захватили власть в свои руки – мы видим, что происходит в Украине, аналогичная ситуация была бы и здесь, в Беларуси, если не хуже. Поэтому на VI ВНС, которое прошло в 2021 году, активно обсуждались моменты, связанные с обеспечением стабильности, спокойного развития нашей страны.

Мировая пандемия, затем 2020-й – попытка блицкрига. Суверенитету и стабильности были брошены серьезные вызовы. В этот период сила народного единства была как никогда важна. Это подчеркивает и лозунг собрания «Единство. Развитие. Независимость».

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Тогда, на этом собрании, фактически и были созданы основания для дальнейшего решения о придании этому органу конституционного статуса. Это был уникальный и показательный пример, как в условиях нестабильного положения, очень серьезных вызовов и угроз государству и государственности люди сплотились, собрались и высказали открыто, легально на организованной площадке свое мнение. Четко и программно Беларусь реализует свою социально-экономическую программу развития. Не все идеально, но с каждой пятилеткой страна прибавляет. По мировым меркам небольшое государство стабильно занимает высокие места в рейтинге по индексу человеческого развития. А ведь то и дело на протяжении десятилетий Беларуси предрекали экономический коллапс.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Далеко не простыми были годы 2011, 2016, 2017-е. Но рост мы имеем, и на сегодня, если говорить об экономическом росте, то последний год мы растем и достаточно прилично прирастаем.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Эта планомерная работа, с которой где-то кто-то смеялся, кто-то был недоволен, потому что политики других государств понимали, что если будет борьба с коррупцией, если будет четкое выстраивание иерархии руководящей элиты нашей страны, то развитие и вектор смещения в сторону экономики, диверсификации наших рынков, выход на другие просторы, то это приведет к стремительному развитию этой страны. Поэтому те санкции, которые нам объявляли, те недружеские шаги, которые делали, делают и будут делать некоторые страны, которые видят в нас конкурентов, для них это плохо. Остановить экспортную мощь, внести раздрай в общество. Как бы этого кому-то ни хотелось на Западе, Беларусь вопреки всем вызовам уверенно идет вперед. В пандемийный год США, страны Западной Европы были охвачены беспорядками: локдауны, битвы вакцин. Беларусь не остановила производства. Спустя год станет очевидна правильность выбранной стратегии. Твердые решения белорусского лидера обеспечили бесперебойную работу отечественным машиностроению, химической отрасли, промышленности, сельскому хозяйству. Белорусы достигли наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС. Вошли в пятерку крупнейших поставщиков молочной продукции. Растет экспортная выручка. В этой пятилетке белорусы запустили первый блок АЭС, обеспечив энергетическую безопасность.

Новое слово в белорусской автоиндустрии – уникальное предприятие полного цикла сборки легковушек создано в кооперации с китайскими партнерами. Набирает мощь и совместный проект «Великий камень». В целом на шестом форуме речь шла о внешнеэкономическом сотрудничестве и работе в интеграционных форматах.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мы работаем во многих интеграционных, экономических объединениях: Союзное государство, Евразийское экономическое пространство. Но, безусловно, и расширение наших возможностей по всему миру, в том числе в страны дальней дуги. КНР относится к нашим серьезным, большим приоритетам в развитии. И проект «Великий камень» тоже активным образом содействует проведению нашей экономической политики, в том числе в Китае. Социальное государство за годы стало неизменным национальным брендом. В социальном пакете белорусов бесплатное для всех здравоохранение, образование, льготы по ЖКХ, школьному питанию. Государство – оплот гарантированной пенсионной поддержки. Увеличилось количество многодетных родителей. За десятилетия развития семейной политики сформировался мощный комплекс мер поддержки семей с детьми. На форуме звучало предложение расширить возможности использования семейного капитала. Светлана Любецкая:

Стимулировать всячески социальную политику нашего государства. Мероприятия, которые были направлены на это, включали несколько этапов, несколько форм. Это изменения в законодательстве в области социальной сферы серьезнейшие, в отношении молодежной политики, в отношении социально уязвимых категорий граждан, трудового законодательства, решение вопросов социальной справедливости. Это тоже решения той задачи, которая была озвучена на VI ВНС. Эволюционный путь без потрясений – такой белорусский курс. Диалоговые площадки показали, что интерес общества к развитию политической системы страны и конституционной реформе как никогда высок.

Отдельно во время форума остановились на развитии партийного строительства. О внесении изменений и дополнений в Основной закон говорили давно, и вот на уровне ВНС делегаты 6-го собрания обсуждали уже конкретные задачи. Светлана Любецкая:

Задача была – подготовить и проработать те изменения в Основной закон нашей страны – Конституцию – которые облегчат, создадут условия для дальнейшего этапа развития нашего государства. Был издан указ о создании Конституционной комиссии. Это уникальный правовой опыт в развитии правовой мысли нашей страны и вообще в правовой политике, когда представители абсолютно разных сфер нашей жизни – профессионалы, эксперты, научное сообщество – принимали участие в ревизии положений Основного закона и также вносили предложения: как мы хотим дальше жить, развиваться, какие ключевые задачи видит наше общество. То есть образ будущей Беларуси. Международные эксперты не скрывают своего пристального внимания к такому институту народовластия, как ВНС. Многие страны сегодня в поиске того самого равновесия, площадки, которая обеспечит общественное согласие.

Младен Иванов, председатель содружества «Болгария-Евразия»:

Демократия в Европейском союзе уже давно закончилась. Например, у нас, в Болгарии, человек пять принимают все решения, вообще никто не слушает гражданское общество, как это происходит на белорусском Всебелорусском народном собрании и прочее. Так что у меня критики в этом плане нет. У меня желание, чтобы у нас, в Болгарии, был демократический инструмент, который работал бы таким образом, как это работает у вас. Народ принимает все решения, так должно быть по идее. К сожалению, у нас это не происходит. У нас поменяли Конституцию. Решения приняли чуть более 120 человек, практически не было никаких обсуждений. У вас этот инструмент очень эффективный, потому что входят не только Президент Беларуси, не только представители власти, но также гражданское общество и общественные деятели. Белорусы вместе строили свое Отечество, вкладывая душу в каждую сферу. Кирпичик за кирпичиком укрепляли независимость государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь, если мы будем и дальше так беречь ее, – страна будущего. Обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого. И все это в наших силах! Вы, как я уже говорил сегодня, хозяева не только нашей столицы, столицы своей Родины, вы – представители белорусского народа. Вы пишете историю своей жизни. И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни находящихся здесь и за пределами этого здания стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают!

Четверть века современной Беларуси. Поколения выросли, не зная, что такое пустые прилавки в магазинах, что такое талоны на питание. По улицам курсируют не просто троллейбусы – гибриды, электробусы. Строятся по новым проектам кварталы. Небольшие деревеньки получили шанс на возрождение. С развитием агрогородков в гору пошло и сельское хозяйство. Михаил Пискунович:

Потеряем село – потеряем страну. Это очень правдивые и веские слова. Агрогородкам на селе быть, развиваться. Тогда, в 1996-м, на первом ВНС приняли решения идти поступательно. И получилось. Потому старшее поколение так дорожит каждым успехом во всех сферах. Потому что помнят, как восстанавливали страну после Великой Отечественной войны, помнят, как тяжело было после развала Советского Союза поднимали экономику. Да, мы взяли лучшее из прошлой эпохи и развиваемся дальше.