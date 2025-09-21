Силовики применили слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов в Гааге

В Гааге антимигрантские протесты обернулись ожесточенными столкновениями с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивных демонстрантов. За ночь были задержаны не менее 30 человек, пострадали двое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста собрала тысячи человек. Они выступили против миграционной политики правительства и потребовали решения проблем с жильем, которые возникли у местного населения из-за наплыва беженцев. Мирный марш быстро перерос в стычки с правоохранителями. Группа протестующих на короткое время перекрыла шоссе недалеко от места демонстрации. Люди бросались камнями и самодельным оружием на полицейских и журналистов. Также протестующие разбили окна в штаб-квартире партии, выступающей за увеличение числа переселенцев в стране. Сейчас в город введены дополнительные силы полиции, в том числе спецназ. Несмотря на разгон основной демонстрации, отдельные группы протестующих продолжают провоцировать полицию.