Уже без «молочных войн» – как часто спорят из-за стандартов в ЕАЭС? Рассказали в Госстандарте

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь: Очень часто и очень много.

Александр Осенко:

О чем спорите? Помню, у нас были такие «молочные войны». А сейчас есть какие-то острые углы?

Елена Моргунова:

Стараемся всегда найти компромисс, но иногда документы очень много ходят по кругу, потому что пять стран, нужно учесть интересы каждой. Причем каждая пытается учесть свои национальные интересы, чтобы их сгармонизировать. И очень много редакций пишется, и каждая отрабатывается.

Споры, действительно, есть именно по тому, как будет написан документ, так потом по нему же и реализация идет. Очень много изменений в регламенты сейчас вносятся, потому что регламенты принимались в 2011 году, когда создавался Евразийский экономический союз. Соответственно, очень много принималось документов, которые сейчас нужно уже более актуализировать, вносить изменения.

Каждое изменение все равно должно приниматься всеми пятью странами.