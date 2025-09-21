Уже без «молочных войн» – как часто спорят из-за стандартов в ЕАЭС? Рассказали в Госстандарте
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы со своими коллегами по ЕС спорите?
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Очень часто и очень много.
Александр Осенко:
О чем спорите? Помню, у нас были такие «молочные войны». А сейчас есть какие-то острые углы?
Елена Моргунова:
Стараемся всегда найти компромисс, но иногда документы очень много ходят по кругу, потому что пять стран, нужно учесть интересы каждой. Причем каждая пытается учесть свои национальные интересы, чтобы их сгармонизировать. И очень много редакций пишется, и каждая отрабатывается.
Споры, действительно, есть именно по тому, как будет написан документ, так потом по нему же и реализация идет. Очень много изменений в регламенты сейчас вносятся, потому что регламенты принимались в 2011 году, когда создавался Евразийский экономический союз. Соответственно, очень много принималось документов, которые сейчас нужно уже более актуализировать, вносить изменения.
Каждое изменение все равно должно приниматься всеми пятью странами.
Александр Осенко:
Но все-таки раньше в публичном поле было больше негатива. А сейчас такое впечатление, что у нас абсолютное согласие. Где-то ведомства между собой спорят, что-то делают. Но в любом случае уже достигли абсолютной договоренности по всем параметрам и все у нас хорошо.
Елена Моргунова:
Все дело в том, что прежде чем выносить на уровень уже правительства Евразийского экономического союза, до президентов, на высший совет, созданы рабочие группы, где работают эксперты. На уровне экспертов эти все острые и больные вопросы снимаются. Профессионалы более четко и конкретно прослеживают, как это будет, оценка регулирующего воздействия, в дальнейшем влиять.
Соответственно, на страновую позицию влияет, как поработали эксперты внутри страны. Если позиция от страны концептуально отработана и принципиально достигнуто согласие всех наших госорганов, эта позиция будет отстаиваться.
К 2030-му порядка 85% белорусских стандартов будут гармонизированы с международными – Моргунова.