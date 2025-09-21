В США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе – один человек погиб

Один человек погиб, шесть – получили ранения в результате давки, которая возникла после инцидента – их госпитализировали. По данным местных властей, полиции удалось задержать преступника. Его мотивы выясняются. Изначально сообщалось о двух вооруженных подозреваемых, которые скрылись. Эта информация не подтвердилась. Тем не менее, жители города уже успели запаниковать, что якобы убийцы на свободе. Однако власти заверили, что на данный момент опасности для населения штата нет.