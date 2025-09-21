Прямой эфир

В США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе – один человек погиб

21 сентября 2025 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свадебный вечер в загородном клубе американского штата Нью-Гэмпшир обернулся трагедией. Неизвестный ворвался на торжество и открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу на свадьбе – один человек погиб-2

Один человек погиб, шесть – получили ранения в результате давки, которая возникла после инцидента – их госпитализировали. По данным местных властей, полиции удалось задержать преступника. Его мотивы выясняются. Изначально сообщалось о двух вооруженных подозреваемых, которые скрылись. Эта информация не подтвердилась. Тем не менее, жители города уже успели запаниковать, что якобы убийцы на свободе. Однако власти заверили, что на данный момент опасности для населения штата нет.

# США # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп пригрозил бойкотировать все телеканалы, которые критикуют политику Белого дома
20 сентября 2025 17:33

Трамп пригрозил бойкотировать все телеканалы, которые критикуют политику Белого дома

Закрытие границ Польшей парализовало основной грузовой маршрут из Китая в ЕС
20 сентября 2025 16:56

Закрытие границ Польшей парализовало основной грузовой маршрут из Китая в ЕС

Песков прокомментировал высказывание Трампа о Путине
20 сентября 2025 10:42

Песков прокомментировал высказывание Трампа о Путине