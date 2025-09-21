Лукашенко назвал важнейшие задачи, стоящие перед лесным комплексом Беларуси

Беларусь – страна бескрайних лесов, и тот факт, что за годы независимости их площадь увеличилась почти на миллион гектаров, говорит о целенаправленной политике государства. Это подчеркнул Александр Лукашенко поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Также Президент поставил перед ними задачи: вырастить лес, вовремя его заготовить и эффективно переработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продукция деревообработки, произведенная по самым современным технологиям, находит покупателей практически на всех континентах. И именно здесь есть драйверы роста для отрасли. В последние годы республика пережила немало ураганов, от которых значительно пострадал наш лесной фонд. И сегодня свой профессиональный праздник многие труженики леса отмечают на работе, устраняя буреломы. Отдельные слова благодарности хочу выразить государственной лесной охране. Какими бы сложными ни были погодные условия, вам удается держать под контролем пожароопасную обстановку. Убежден, что вы наилучшим образом справитесь и с последствиями ударов стихии, и с новыми значимыми проектами.