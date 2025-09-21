К 2030-му порядка 85% белорусских стандартов будут гармонизированы с международными – Моргунова
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наши легендарные продукты питания. Мы все-таки сохранили стандарты СССР или разработали свои?
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
В нашей базе данных 32 тысячи стандартов, 32 тысячи наших белорусских ГОСТов, часть из которых мы сохранили с советского времени, и каждые пять лет пересматриваем и вносим необходимые дополнения и изменения. Если это необходимо, проводим проверку их научно-технического уровня. Разрабатывается порядка 800-900 новых стандартов.
Александр Осенко:
Наши стандарты как-то сочетаются в рамках Евросоюза?
Елена Моргунова:
Они гармонизируются. На сегодня гармонизация составляет от 60 % до 80 % и более в наукоемких отраслях. Мы поставили себе задачу, что к 2030 году мы должны достичь порядка 85 % гармонизации с международными требованиями в наших национальных стандартах.
Есть же категории национальных стандартов, в каждой стране свои национальные. У нас это СТБ, а межгосударственные стандарты – это так называемые ГОСТы, это межгосударственные в рамках Евразийского экономического союза. В рамках СНГ это уже межгосты, к которым присоединяются страны при условии того, что их устраивают эти требования, и тогда этот стандарт действует на продукцию, которая беспрепятственно идет в те страны, которые к этому ГОСТу присоединились и которые его выполняют.
Александр Осенко:
У меня тогда вопрос: стандарты одни и те же. А почему одна и та же продукция по одному и тому же стандарту у одного производителя вкуснее, чем у второго?
Елена Моргунова:
Стандарты сегодня добровольные, добровольная сфера.
Александр Осенко:
И у нас в Беларуси?
Елена Моргунова:
Да, везде. Но если производитель у себя, в своих документах на маркировку выносит, что он соответствует какому-то ГОСТу, то для него этот ГОСТ уже становится обязательным. Но если продукция новая, какие-то новые ингредиенты, если она совершенно инновационная и на нее нет ГОСТа, то это абсолютно новая продукция. И чтобы не ждать, пока этот ГОСТ будет разработан, производитель разрабатывает очень быстро технические условия.
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