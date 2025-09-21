К 2030-му порядка 85% белорусских стандартов будут гармонизированы с международными – Моргунова

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь: В нашей базе данных 32 тысячи стандартов, 32 тысячи наших белорусских ГОСТов, часть из которых мы сохранили с советского времени, и каждые пять лет пересматриваем и вносим необходимые дополнения и изменения. Если это необходимо, проводим проверку их научно-технического уровня. Разрабатывается порядка 800-900 новых стандартов.

Александр Осенко:

Наши стандарты как-то сочетаются в рамках Евросоюза?

Елена Моргунова:

Они гармонизируются. На сегодня гармонизация составляет от 60 % до 80 % и более в наукоемких отраслях. Мы поставили себе задачу, что к 2030 году мы должны достичь порядка 85 % гармонизации с международными требованиями в наших национальных стандартах.

Есть же категории национальных стандартов, в каждой стране свои национальные. У нас это СТБ, а межгосударственные стандарты – это так называемые ГОСТы, это межгосударственные в рамках Евразийского экономического союза. В рамках СНГ это уже межгосты, к которым присоединяются страны при условии того, что их устраивают эти требования, и тогда этот стандарт действует на продукцию, которая беспрепятственно идет в те страны, которые к этому ГОСТу присоединились и которые его выполняют.