700 школьников собрались на городской Линейке мира в Минске

700 школьников из 70 столичных школ и гимназий собрались накануне в Минске на городскую Линейку мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее посвятили Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. В этом году в ООН избрали для него девиз «Действуй сейчас во имя Мира!». Первая женщина-космонавт Беларуси, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира Марина Василевская обращаясь к школьникам, пожелала им учиться, развиваться, совершенствоваться, работать, создавать семьи и, конечно, жить под светлым, чистым небом.

Анастасия Матарас, учащаяся средней школы № 67 Минска: Во-первых, масштабы, видно, сколько людей, сколько «Школ мира», и все пришли сюда с той же целью, что и мы. На самом деле, это очень сплочает, и все мы дети видим, что наши ровесники, у всех есть дух, все понимают, что мы все похожи. Для любой школы такие мероприятия, наверное, очень важны.

Виктория Головачева, заместитель заведующего по основной деятельности детского сада № 147 Минска:

Наш детский сад – первый детский сад, который получил статус «Школа мира» в городе Минске. Я считаю, что воспитание детей в традициях патриотизма очень важно. Вот такое социальное общение – это конечно большой плюс для подрастающего поколения, когда они видят других людей, знакомятся с высокопоставленными гостями, и это их развивает.

Линейка завершает Неделю мира, в ходе которой были открыты отреставрированные памятники, палаты для ветеранов войн и труда в больницах. Также прошли фестивали «Школ мира» и акция «Дитя мира», на которых чествовали детей, родившихся именно 21 сентября.