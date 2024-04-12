Вещи из секонд-хенда подлежат возврату? Юрист объяснил

Мария Данильчик, заместитель директора по развитию торговой сети секонд-хенд: Бывают случаи, когда люди приходят и требуют: верните наши деньги, потому что здесь вот что-то. Но надо всегда помнить, и наши постоянные клиенты это знают, что, согласно постановлению Совета Министров от 22 июля 2014 года, вещи, бывшие в употреблении, обмену и возврату не подлежат.

Иван Райкевич, член правления общественного объединения по защите прав потребителей:

Если товар, бывший в употреблении, то не подлежит возврату и обмену только в том случае, если он качественный. Если мы говорим о том, что товар не качественный, то есть не было указано, что он имеет какие-то потертости, что у него есть недостатки, что он порван где-то и так далее, то этот товар можно вернуть, это не запрещено. Согласно пункту 3 Статьи 20 Закона о защите прав потребителей.

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